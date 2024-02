Vlaamse pedo-bisschop keek naar gewelddadige Russische porno: mag hij bisschop blijven?

Op de computer van bisschop Roger Vangheluwe (87) vond de politie tijdens 'Operatie Kelk' tienduizenden pornografische beelden. Tot op vandaag werd hij echter nog steeds niet ontzet uit zijn ambt als bisschop.Op 22 april 2010 bood Vangheluwe zijn ontslag aan als bisschop vanwege een zaak van seksueel misbruik. Dit ontslag werd de volgende dag door paus Benedictus XVI aanvaard. Roger Vangheluwe had zich voor en na zijn bisschopswijding schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige neef.Op de computer van Vangheluwe werden duizenden pornografische beelden gevonden. Het gaat volgens bronnen om gewelddadige Russische porno. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.Toch wordt het geen sinecure om Vangheluwe alsnog zijn titel van 'bisschop' af te nemen. De vraag of het al dan niet strafbaar is voor een bisschop om pornografisch materiaal te bezitten en bekijken, is de inzet van een debat om de verbannen Brugse bisschop alsnog zijn kerkelijke titels af te nemen. De Belgische bisschoppen contacteerden het Vaticaan om Vangheluwe zijn titel af te nemen, maar dat is dus alsnog niet gebeurd.Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) zei eind vorig jaar in het parlement dat de kwestie geregeld moet zijn voor de komst van paus Franciscus naar België, ergens in 2024. Momenteel is Vangheluwe nog altijd bisschop en woont hij in een Franse abdij. Het Vaticaan heeft de Belgische bisschoppen nu gevraagd opnieuw een dossier op te stellen over de beschuldigingen van kindermisbruik tegen bisschop Roger Vangheluwe.