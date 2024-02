Het Fraaie Kaartje: De patat-frietgrens ligt veel hoger dan gedacht

Is het nou friet of patat? Je zult van een Limburger een ander antwoord krijgen dan een Drent. Maar waar ligt de patat-frietgrens nou precies? Freelancejournalist Rens van de Plas (25) dook in zijn vrije tijd in deze fascinerende frituurmaterie, en heeft de grens nauwkeurig vastgelegd.Iedereen heeft er een mening overVan de Plas, zelf een 'hartstochtelijk frietzegger', heeft 153 menukaarten van Nederlandse cafetaria's en snackbars onder de loep genomen. Een zaak die adverteert met patat kreeg een rood bolletje, friet een groene, en frites een geel bolletje.“Ik dacht zelf altijd dat de patat-frietgrens pakweg gelijk liep aan de Waal. Alles erboven patat, alles eronder friet. Daar is dus weinig van waar: de grens is stukken beweeglijker en volgt niet per se de loop van de rivieren”, schrijft Van de Plas op X.“Volgt de patat-frietgrens dan misschien de provinciegrenzen? Nee, ook dat niet. En zoals deze kaart bewijst, nadert de patat-frietgrens zelfs de Utrechtse provinciegrens. De grens ligt een stuk hoger dan ik me persoonlijk had ingebeeld.”“Als we inzoomen op frietgebied, zien we dat Brabant en Limburg daar natuurlijk volledig in vallen. Maar ook grote Gelderse steden als Nijmegen en Arnhem maken deel uit van het frietgebied. Zelfs ver boven de grens, bijvoorbeeld in de stad Groningen, willen ze nog wel eens af en toe friet zeggen.”“Het tegendeel is waar voor het patatgebied. Beneden de grens zegt er haast niemand patat, dat is schijnbaar écht iets typisch voor mensen die boven de grens wonen. Zo bezien is vooral de kruistocht van de frietzeggers aardig geslaagd”, besluit de Tilburger zijn betoog.