Fransoos zwoegt 8 jaar op Eiffeltoren van lucifers, maar komt bedrogen uit

Richard Plaud (47) uit het Franse Saintes was acht jaar lang in de weer met luciferhoutjes en lijm. Na 4200 uur hard zwoegen onthulde hij dit jaar het resultaat: een 7,19 meter hoge Eiffeltoren, bestaande uit 706.900 lucifers. Hij dacht daarmee wereldrecordhouder te worden, maar de Fransman maakte een klein foutje.Het huidige record staat op naam van een Libanees en telt op 'slechts' 6,53 meter. Plaud diende dan ook vol vertrouwen het aanvraagformulier in bij het Guinness Book of Records. Maar hij kreeg een koude douche: zijn record werd niet gevalideerd.“Blijkbaar had ik de lucifers voor mijn Eiffeltoren moeten kopen in een gewone winkel en met de hand het rode fosforkopje eraf moeten schrapen. Ik had mijn lucifers helaas rechtstreeks besteld bij de fabrikant, zonder het brandbare gedeelte”, legt de zwaar ontgoochelde Fransman uit.“Het klopt dat het reglement die voorwaarde expliciet vermeldt, maar ik las dat pas in oktober, toen ik al heel ver gevorderd was. Desondanks had ik er alle vertrouwen in dat de jury dat wel door de vingers zou zien.” Maar de jury houdt voet bij stuk: “Reglement is reglement”, aldus de strenge, doch rechtvaardige jury van het Guinness Book of Records.Het stoom komt de Fransoos uit de oren na het debacle: “Een lucifer blijft toch een lucifer, zeker als je die koopt in een fabriek die ze op de markt brengt? Nu, goed, de jury heeft beslist, niks aan te doen. Maar wat mij nog het meeste ergert, is het gebrek aan appreciatie voor mijn werk, de tijd die ik erin stak en het denkwerk dat er bij kwam kijken, want dit was allesbehalve een makkelijke klus.”