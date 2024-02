Energielabels wassen neus: Een tent kan label A krijgen als je er maar genoeg panelen op legt

Wie een goed energielabel heeft kan alsnog hoge stookkosten krijgen. Zo tellen grote kieren niet mee voor het energielabel. Omdat de overheid er wel vanuit gaat dat het label iets zegt over je stookkosten, komen bewoners in de problemen. Dit blijkt uit onderzoek van het platform Pointer.



Pointer dook ook in de Meppeler energielabel-affaire waarin de Meppeler Courant blootlegde dat woningen in de wijk Koedijkslanden veel te rooskleurige labels hebben.



Het idee is dat iemand in een woning met een goed energielabel, zoals A, minder kwijt is aan stookkosten dan iemand met een huis met label E. Maar in de praktijk hoeft dit niet zo te zijn. ,,We zien dat er soms flinke verschillen zitten tussen het werkelijke energiegebruik en wat je zou verwachten op basis van het label”, laat de koepel van corporaties Aedes aan Pointer weten.



Dit is op tal van plekken in het noorden ook aan de hand. Na een oproep vorige week om problemen met labels te mailen naar de krant, regent het reacties van huurders uit het noorden. Marieke Zwartsenberg huurt een monument in de stad Groningen. De woning heeft label C, maar is ijskoud. ,,Met in de gang en op de slaapkamer boven enkel glas. Voor de rest voorzetramen.”



Ook huurders van Lefier in de Oranjestraat in Stadskanaal vissen achter het net, zo is bij Pointer te zien. Hun monumentale woningen hebben volgens controleurs meerdere gebreken en huurders zitten daardoor met hoge energierekeningen. Omdat de huizen energielabel C hebben, zou de verhuurder niets meer hoeven doen.



In Assen huurt Wiebe Buist van Actium. De woning is van 1948, heeft houten vloeren, een vochtige kelder en dunne spouwmuren ‘die vol gepropt zijn met isolatie’ mailt Buist. ,,Als het regent en de wind komt van de voorzijde van het huis dan wordt de gang nat. Verder is het een vochtige woning waar de naaktslakken binnen komen in de keuken en kamer.”



Ook aan de Rubensstraat in Hoogeveen klagen huurders over kou, tocht en naaktslakken. De woningen van Domesta hebben niettemin label A.



In de wijk Ezinge in Meppel zijn de woningen van Woonconcept in de Rozenstraat en de Resedastraat tot label A++ ‘verduurzaamd’. Vrijwel iedereen klaagt er over tocht. Door de kieren in kozijnen en voordeuren kijk je zo naar buiten.



Hierdoor stijgen de stookkosten, terwijl het label een zuinige woning suggereert. Huurders uit hele land doen hierover hun beklag bij Pointer .



,,Zelfs een tent kan in principe een label A krijgen, als je er maar heel veel zonnepanelen op en naast legt”, zegt Harm Valk, voorzitter van de projectgroep die systematiek rondom labels vaststelt in de uitzending van Pointer , donderdagavond.



Dit verschil tussen praktijk en theorie dupeert huurders. Zo heeft de overheid afgesproken dat woningen met de slechtste labels E, F, en G als eerste moeten worden aangepakt. Veel huurders in woningen met ‘betere’ labels zitten hierdoor nog jarenlang met hoge stookkosten.



Het kabinet erkent het verschil: ,,Het energielabel geeft een indicatie van het energiegebruik voor het gebouw, niet voor de bewoner”, reageert het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarom het label dan wel bepalend is voor zaken die van belang zijn voor bewoners, laat het ministerie niet weten.

