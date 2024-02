Helft vindt dieren in dierentuinen zielig: Niet meer van deze tijd

Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? Anke Bakker, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren in Amsterdam, vindt van niet. Zij pleit voor een groen stadspark op de plaats van het leeuwenverblijf in dierentuin Artis. Het draagt bij aan de oplaaiende discussie over dierentuinen en of die mogen blijven bestaan of niet.



Op die vraag zijn leden van het Hart van Nederland-panel vrij duidelijk, zo blijkt uit een representatieve peiling onder 2.081 leden van het panel. Een groot deel, 63 procent, vindt namelijk dat dierentuinen gewoon kunnen blijven zoals ze nu zijn. 14 procent is juist van mening dat dierentuinen die midden in stad zitten moeten sluiten. 13 procent vindt dat alle dierentuinen gesloten zouden moeten worden.



Verdeeldheid is er wel over het welzijn van de dieren. Zo vindt bijna de helft van het Hart van Nederland-panel (48 procent) het zielig dat dieren in een dierentuin moeten leven. De grootste groep, 28 procent, vindt dat dierentuinen meer zouden moeten doen voor het welzijn van de dieren. Een kleinere groep, 14 procent, vindt dat dieren het best helemaal in vrijheid kunnen leven, en nog eens 6 procent zegt het wel zielig te vinden, maar ziet geen manier om die situatie te verbeteren.



De andere helft van het panel, ook 48 procent, vindt het niet zielig voor dieren om in de dierentuin te wonen. 37 procent is namelijks van mening dat dieren in de dierentuin het beter voor elkaar hebben dan in het wild. Ongeveer 11 procent van het panel geeft aan dat het dierenwelzijn hen echt niet uitmaakt.



Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit zo'n 40.000 leden. Per onderzoek wordt een voor de Nederlandse bevolking representatief deel van het panel uitgenodigd. Kijk hier voor meer informatie over het panel en meld je aan!



Artis meldt aan Hart van Nederland dat ze geschrokken zijn, maar er verder niet veel meer over kwijt willen dan het volgende: "Wij willen eigenlijk hetzelfde als de Partij voor de Dieren. Onze directeur Rembrandt Sutorius gaat daarom om tafel met fractievoorzitter Anke Bakker, aangezien we gezamenlijk een kant op willen werken. Over de toekomst willen we daarom nu nog niks zeggen."

Ik krijg ook af en toe een vragenlijstje maar hier ben ik niet voor gevraagd.

Ik zou nu ook niet met een pasklaar antwoord kunnen komen.

Er zijn beesten die uitstekend in gevangenschap kunnen leven en er ook geen probleem mee hebben als er veel mensen langs kooien lopen. Er zijn speciale 'opvang dierentuinen' die hele grote stukken bos hebben afgezet voor bijv. wolven of beren. Vaak zijn dat opvangdieren uit circussen of zo. De beesten hebben daar de mogelijkheid om zich lekker aan het zicht van publiek te onttrekken. Er zijn ook beesten die je echt heel slecht in gevangenschap kunt houden, zoals Orka's. Die kunnen daar echt niet tegen. Dierentuinen persé zijn niet slecht in mijn optiek, en ze kunnen een rol spelen bij educatie en herstel van populaties, maar er zijn veel slechte dierentuinen. Het Artisterrein is niet voor alle beesten die ze daar hebben geschikt, denk ik.

