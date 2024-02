Sperma gesneuvelde soldaten Oekraïne wordt bewaard voor partners

Sperma van Oekraïense soldaten wordt voortaan ook bewaard als ze sneuvelen aan het front, zodat een partner het zaad kan gebruiken bij een kinderwens. Het parlement besloot een wet te wijzigen die bepaalde dat het ingevroren sperma werd weggegooid.

In december was al geregeld dat de staat vanaf 2025 betaalt voor de opslag van sperma en eicellen van soldaten. Maar in die wet stond ook dat monsters verwijderd zouden worden van donoren die zijn overleden. Dat leidde tot ophef en tot de actuele wijziging van de regels. Ingevroren sperma van soldaten blijft postuum beschikbaar.

Het vruchtbaarheidsbeleid van Oekraïne staat in de schijnwerpers nu het aantal sterfgevallen onder Oekraïense jonge mannen toeneemt die vechten in de twee jaar durende oorlog tegen Rusland. Ook wordt er nagedacht over verdere mobilisatie.

Volgens de voorstanders was de wetswijziging nodig om "de genenpool van het Oekraïense volk te behouden, wat vooral dringend is gezien de aanhoudende Russische agressie." Deskundigen pleiten voor nog meer aanpassingen, omdat ieder mens het recht heeft "zijn eigen familie voort te zetten." Zij stellen dat bijvoorbeeld in Israël het postuum verkrijgen van sperma van dode soldaten is toegestaan.

Reacties

08-02-2024 14:14:03 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.736

OTindex: 22.915

Ik denk dat de soldaten zelf daar iets over te zeggen zouden moeten hebben. Of ze al dan niet willen dat hun sperma beschikbaar blijft nadat ze zelf geen toestemming meer kunnen geven.

