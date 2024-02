Na zwemrecords hoogbejaarde Betty (99) wil Marianne (97) wel een duel

Zwemrecords vestigen als 99-jarige is misschien niet iets wat iedereen zichzelf op die leeftijd ziet doen. Toch is dat precies wat de Nederlands-Canadese Betty Brussel eind januari deed. Zij schreef toen maar liefst drie wereldrecords op haar naam. En ook in Nederland zitten sportievelingen in haar leeftijdscategorie niet stil: de 97-jarige Marianne Maandonks uit Eindhoven zou het dolgraag tegen Betty opnemen. "Dan zien we wel wie de snelste is."Marianne blijft er nuchter onder, ook wanneer ze al haar zwemrecords (in haar leeftijdscategorie) opnoemt: "Ik zwem gewoon."Die lijst met records liegt er overigens niet om: 21 keer Nederlands Masters Kampioen estafette, 23 keer Nederlands Masters Record estafette, 5 keer Europees Masters Record estafette en een gouden en zilveren medaille bij de Europese Masters Kampioenschappen."Kwam die mevrouw (red. Betty Brussel) maar terug naar Nederland. Dan had ik iemand om tegen te zwemmen, dan is het echt", zegt ze. "Nu ben ik altijd kampioen, want er is in Nederland niemand die zo oud is en zwemt. Ik ben de enige."Marianne begon met zwemmen rond haar 78ste. "Ik was toen in een overspannen toestand", vertelt ze. Een vriendin van haar gaf haar toen de tip om te gaan zwemmen, want 'dan gooi je alles van je af'. "Dat moest ik drie weken volhouden, maar ik ben niet meer gestopt."De wedstrijden deed ze er na een tijdje bij, omdat iemand in een andere zwembaan vroeg of ze niet ook wedstrijden wilde zwemmen. "En toen dacht ik: ach, dat kan ik wel doen." Haar favoriete slag is borstcrawl. "Dat gaat het hardst natuurlijk."Van stoppen is wat Marianne betreft voorlopig ook zeker geen sprake: "Als ik 100 mag worden, ga ik door tot de 100. Die mevrouw blijft toch ook gewoon doorgaan? En zij is zelfs al 99 jaar."Mocht je denken dat zwemmen het enige is waar Marianne haar tijd aan besteedt, dan heb je het mis. Ze zit bij twee toneelverenigingen, heeft lang in een tehuis voor ouderen geholpen en ze zou het liefst nog veel meer doen. Hoe ze het allemaal volhoudt? "Het zit toch in het karakter van de mens. Het geeft een stimulans om door te gaan", vertelt ze. "Ook als je geen zin hebt, toch gaan!"Dat uit zich ook in het zwemmen, wanneer ze 'keikapot' is. "Dan denk ik: toch nog even uitzwemmen met 100 meter erbij." Daarna verlaat ze overigens niet meteen het zwembad, maar doet ze nog drie kwartier mee aan 'watergym'. Daarbij doet ze fitnessoefeningen in het water.Ze hoopt dan ook dat anderen een voorbeeld nemen aan haar doorzettingsvermogen. "Al doe je stomme dingen bij het sporten, wat maakt het uit? Schaam je nergens voor!"