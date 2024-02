Hyena's doden man bij universiteit in Kenia, studenten demonstreren

In de Keniaanse hoofdstad zijn honderden studenten de straat opgegaan. Ze voelen zich onveilig, en niet zonder reden. Hyena's hebben deze week op een steenworp afstand van de universiteit in Nairobi een man gedood en twee anderen verwond.



Een van de slachtoffers is zelf een student aan de universiteit van Nairobi. De 21-jarige multimediastudent Kevin Mwendwa werd maandagavond laat aangevallen door hyena's op een weg die grens aan het Nairobi Nationaal Park, meldt persbureau AP.



Hij zou door een voorbijganger te hulp zijn geschoten, maar verloor zijn duim. Ook de persoon die hem hielp, raakte ernstig gewond.



Na de aanval trok een team van experts naar de plek waar het fout was gegaan. Daar werden dinsdag de menselijke resten van een dodelijk slachtoffer aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat het ging om Anthony Pasha, die volgens zij familieleden in de omgeving op zoek was naar brandhout.



De drie zijn volgens de experts aangevallen door gevlekte hyena's. Dat is de grootste en agressiefste hyenasoort. De dieren kunnen snelheden van 60 kilometer per uur behalen. Ze eten aas, maar jagen ook zelf.



De Keniaanse autoriteiten besloten onmiddellijk één hyena dood te schieten. Er wordt uitgezocht of het dier hondsdolheid of andere ziekten heeft. Ook zoeken experts uit of er in de buurt nog meer hyena's zijn. De dieren leven in groepen.



Na de vondst blokkeerden honderden studenten gisteren straten om te protesteren tegen het 'gebrek aan veiligheid'. De politie sloeg het protest neer en zette traangas in.



"De universiteit is niet veilig omdat we hier vlak bij een nationaal park zijn", zei de protesterende student Ochieng Kefah. "De regering moet zorgen dat de dieren hier niet kunnen komen."



Vorige maand werd ten noorden van Nairobi nog een 10-jarige gedood door een hyena. De regering kwam toen met richtlijnen: wie door een hyena wordt aangevallen, moet het dier aan blijven kijken en zoveel mogelijk geluid maken.

Reacties

07-02-2024 16:56:26 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.838

OTindex: 1.067

Die hyena's zullen wel onder de indruk zijn als die studenten demonstreren

07-02-2024 21:14:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.451

OTindex: 89.487

Doet me denken aan een documentaire over dorpsbewoners die een vriendschappelijke band hadden met de hyena’s.

Jammer genoeg weet ik niet meer hoe en waarom

07-02-2024 21:22:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.451

OTindex: 89.487

Deze misschien:

Harar, Ethiopië - The practice of regularly feeding them did not begin until the 1960s. The first to put it into practice was a farmer who began feeding the hyenas in order to stop them from attacking his livestock, with his descendants having continued the practice.

