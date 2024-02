NOS liet passages NPO-rapport over eigen directie aanpassen

Er zijn aanpassingen aangebracht in het onderzoeksrapport van de commissie Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO. De aanpassingen zijn gedaan na de publicatie van het rapport en werden uitgevoerd in opdracht van de NOS. Opvallend genoeg gaat om passages die negatief afstralen op de directie van die omroep.Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat bepaalde woordkeuzes in hernieuwde versies van het rapport zijn afgezwakt. Zo is het woord "falend" over het beleid van de NOS-top veranderd in "tekortschieten". Het woord "directieleden" is uit deze passage helemaal geschrapt, als ook zijn een aantal hele zinnen over de NOS uit het rapport.Volgens de commissie Van Rijn is de eerdere versie van het rapport een conceptversie die "abusievelijk" online is gezet. Wijzigingen die de NOS voor publicatie mocht verzoeken, werden door een fout van de commissie niet behandeld. "Na publicatie van het rapport werd de commissie hierop gewezen door de directie van de NOS. Daarop heeft de commissie deze fout hersteld."