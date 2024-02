Doppler-meting maakt duidelijk wanneer een kleine baby in de buik een probleem heeft

Een speciale variant van de echo, de Doppler-meting, maakt het mogelijk om te bepalen of de placenta van een relatief kleine baby in de baarmoeder goed functioneert. Op die manier kunnen artsen vaststellen of een kleine baby extra aandacht nodig heeft. Dat blijkt uit een nieuwe studie die het Amsterdam UMC en het UMC Groningen hebben uitgevoerd in samenwerking met zeventien Nederlandse ziekenhuizen.



Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 160.000 kinderen geboren. De kleinste 10 procent daarvan, 16.000 baby's, wordt intensiever gevolgd en vaak al na 38 weken zwangerschap ter wereld gebracht. Die aanpak is echter slechts nodig voor ongeveer een kwart van deze groep, maakt de nieuwe studie duidelijk. Het onderzoek, waar 690 vrouwen aan meededen, is verschenen in het wetenschappelijke blad British Journal of Obstetrics and Gynaecology.



De boosdoener is in die kwart van de gevallen een slecht functionerende placenta, waardoor de baby's onvoldoende zuurstof of voedingsstoffen krijgen. De baby's reageren daarop door de bloedvaten in hun brein verder te openen, om hersenschade te voorkomen. Een Doppler-meting kan die verhoogde bloedtoevoer registreren.



Een Doppler-meting is een speciaal onderdeel van de zwangerschapsecho, waarmee je de richting en de snelheid van de bloedstroom in de vaten kunt meten. Het is net als een standaard-echo, die alleen een beeld oplevert, een non-invasieve techniek, die van buitenaf kan worden uitgevoerd. Behalve de weerstand van de bloedvaten in de navelstreng kun je met een Doppler-meting ook de bloedtoevoer naar de hersenen van het kindje in kaart brengen.



"De Dopplers worden voor deze afweging nog niet overal routinematig gebruikt", vertelt Wessel Ganzevoort, gynaecoloog en hoofdonderzoeker van de studie. "Artsen weten vaak niet of ze deze meting wel moeten gebruiken, en wat ze moeten doen met de afwijkende resultaten. Zwangere vrouwen met kleine baby's worden daardoor vaak vroeg ingeleid, terwijl dat lang niet altijd nodig is".



Driekwart van de kleinste baby's heeft namelijk een genetische aanleg voor een kleinere lichaamslengte en maakt verder een gezonde ontwikkeling door. "Met deze techniek kunnen we beter onderscheid maken tussen 'klein maar fijn' en een afwijkende placentafunctie. Dat is het nieuwe van deze studie," zegt arts-onderzoeker Mauritia Marijnen. De gezonde kleine baby's hebben vervolgens minder monitoring nodig en kunnen geboren worden vanaf 40 weken zwangerschap. De moeder heeft daardoor een grotere kans op een spontane bevalling.



Vroegere geboorte niet beter

Bij kindjes met een afwijkende Doppler-meting bleek een vervroegde geboorte niet tot betere uitkomsten te leiden. De artsen raden daarom aan om een bevalling pas op te wekken vanaf 37 weken zwangerschap.



Wordt dit nu de standaard manier van werken in Nederlandse ziekenhuizen? "De richtlijn is er nog niet op aangepast, want dat gaat niet zo snel. maar ik verwacht dat veel ziekenhuizen, zeker de ziekenhuizen die met de studie hebben meegedaan, dit ook gaan implementeren", besluit Ganzevoort.

