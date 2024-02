Betrapte dronken automobilist verklapt: 'ik rijd al acht jaar onder invloed'

VELDDRIEL - De politie in Bommelerwaard heeft afgelopen weekend een bijzondere arrestatie verricht. Agenten hielden een dronken bestuurder aan, die terloops toegaf dat het niet de eerste keer was dat hij beschonken achter het stuur zat.

De drinkebroer liep tegen de lamp toen hij slingerend met zijn auto over de A2 reed, meldt de politie-eenheid uit Bommelerwaard op sociale media. Nadat de man enige tijd met vijftig kilometer per uur over de snelweg had gereden en een stopteken negeerde, wisten de agenten hem een halt toe te roepen.

"Eenmaal bij de Lucht-Oost aangekomen, en het voertuig inmiddels leek te volgen, ontstond er toch weer een 'spannende' situatie. De bestuurder wilde via de groenstrook weer de snelweg oprijden, maar dit wisten wij te voorkomen", aldus de politie.



Een blaastest wees uit dat de automobilist bijna vier keer de maximale toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Maar opmerkelijker was de uitspraak die de man daarna deed: "Ik rijd al acht jaar onder invloed van alcohol en ben nog nooit aangehouden. Ik ben blij dat dit nu is gebeurd. Nu word ik gedwongen om er iets aan te gaan doen."

Voorlopig is het inderdaad de laatste keer dat de man dronken achter het stuur zat: zijn rijbewijs is ingevorderd. Het OM buigt zich over vervolgstappen tegen de man.

Ik denk dat mijnheer na overlijden zijn lever aan een museum moet vermaken.

