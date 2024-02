Messi speelt niet: boze fans willen geld terug, regering Hongkong eist uitleg

Duimpjes omlaag, boegeroep en boze Messi-fans die hun geld terug willen. Precies wat Inter Miami tijdens de eerste internationale oefentrip niet wilde, is wel gebeurd. "Refund, refund, refund!"



Voetbalfans van Lionel Messi konden hun woede niet meer bedwingen toen twintig minuten voor tijd bleek dat hun idool het hele oefenduel tussen Inter Miami en Hong Kong XI op de bank bleef zitten. Het spreekkoor "wij willen Messi" veranderde in "Waar is Messi?" Tickets voor het duel kostten meer dan honderd dollar.



Zelfs de Hongkongse regering vraagt uitleg van de organisator, die twee miljoen Amerikaanse dollar subsidie had gekregen voor het opzetten van de wedstrijd.



"Nu Messi niet heeft gespeeld, zijn de regering en alle voetbalfans enorm teleurgesteld over de regeling van de organisator. De organisatie is alle voetbalfans een verklaring verschuldigd."



De reden voor het bankzitten is eenvoudig: Messi is geblesseerd aan zijn bovenbeen en kon niet spelen. De achtvoudig winnaar van de Gouden Bal had zijn kicksen niet eens aan.



Inter Miami-eigenaar David Beckham kreeg een fluitconcert over zich heen van de bijna veertigduizend aanwezige toeschouwers toen hij na afloop van de wedstrijd het stadion toesprak. Ook de prijsuitreiking en vuurwerkshow maakten weinig meer goed.



De recentste opmerkelijke aankoop van de club uit Florida, de Uruguayaan Luis Suárez, bleef ook het hele duel op de bank. De Messi-fans moesten het slechts doen met Sergio Busquets en Jordi Alba, die de tweede helft invielen.



De organisator verklaarde later dat ze "extreem teleurgesteld" zijn dat Messi en Suárez niet speelden. "We hadden geen informatie over het niet laten spelen."



Inter Miami-coach Gerardo Martino legde uit dat het een zeer late beslissing was om Messi niet te laten invallen, op advies van de medische staf.



"We begrijpen de teleurstelling van de fans over de afwezigheid van Leo en Luis. We vragen hun vergiffenis. We hadden gehoopt dat we ze ook maar even konden laten spelen, maar het risico was te groot."



De tour van Inter Miami door Azië gaat verder in Japan, waar de Amerikanen woensdag tegen Vissel Kobe spelen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: