Agenten graaien geld bijeen op de A44 bij Oegstgeest na botsing tussen twee auto’s

Een groot aantal bankbiljetten belandde in de nacht van donderdag op vrijdag op de rijbaan en in de berm van de A44 bij Oegstgeest na een botsing tussen twee auto’s. Een van de voertuigen kwam op zijn kant tot stilstand. Agenten hebben alle bankbiljetten kunnen verzamelen.



De bestuurder van de gekantelde auto raakte gewond bij het ongeval en is naar het ziekenhuis vervoerd. Later werd hij aangehouden vanwege het rijden onder invloed.



Beide auto’s raakten beschadigd bij het ongeval en zijn door een berger afgesleept. Het geld is opgeraapt en in een plastic zak gedaan. Naar de herkomst van het geld wordt onderzoek gedaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: