Britse windmolenparken overschatten output, consument betaalt miljoenen teveel voor niets

Een Britse minister van energie veroordeelde donderdag het gedrag van exploitanten van windmolenparken die routinematig de hoeveelheid stroom die ze zullen opwekken overschatten – een praktijk die de rekening voor consumenten opdrijft, volgens elektriciteitshandelaren en marktdeskundigen.



Andrew Bowie reageerde op een rapport van Bloomberg News waaruit bleek dat tientallen windmolenparken in het land, waarvan vele worden beheerd door enkele van de grootste energiebedrijven in Europa, hun energieproductie in prognoses hebben overschat.



Uit een analyse van 30 miljoen marktgegevens blijkt dat een dergelijke overschatting de rekeningbetaler sinds 2018 tientallen miljoenen ponden aan extra kosten heeft gekost.



“Het is volstrekt onaanvaardbaar om mensen te veel in rekening te brengen,” zei Bowie.



“Britse energieproducenten moeten volgens de hoogste normen werken.”



Later op donderdag zei de Britse energietoezichthouder, bekend als Ofgem, dat het een onderzoek had geopend naar het gedrag van de windparken.



Het verouderde elektriciteitsnetwerk van het Verenigd Koninkrijk kan niet altijd alle stroom aan die windparken produceren. Als dat gebeurt, betaalt de netbeheerder National Grid energiebedrijven vaak om hun turbines uit te schakelen.



Betalingen voor deze “inperking” zijn gebaseerd op voorspellingen van windparken over hoeveel ze zullen opwekken – en sommige exploitanten overdrijven hun voorspellingen, waardoor ze meer ontvangen, volgens negen handelaren, academici en marktdeskundigen. Consumenten betalen uiteindelijk de rekening.



“Het toezichtsteam voor de groothandelsmarkten van Ofgem onderzoekt het vermeende gedrag”, zei een woordvoerder van de toezichthouder in een verklaring per e-mail, waarin hij toevoegde dat hij ook de systeembeheerder had gevraagd de zaak te onderzoeken.



“We zullen ons blijven inzetten om de marktintegriteit en consumenten te beschermen.”



Bloomberg analyseerde gegevens van 2018 tot en met juni 2023 om de dagelijkse productieprognoses van de windbeheerders te vergelijken met hun daadwerkelijke productie toen ze niet werden beperkt.



Van de 121 windparken in de analyse overschatten 40 hun productie gemiddeld met 10% of meer, en 27 daarvan overschatten hun productie met minstens 20%.



Het is onmogelijk om precies vast te stellen hoeveel rekeningbetalers hebben moeten betalen als gevolg van dergelijke overschattingen.



Maar uitgaande van een vergelijkbaar overschattingspercentage tijdens de periode dat die 40 boerderijen werden betaald om te stoppen met opwekken, zouden consumenten sinds 2018 naar schatting 51 miljoen pond (60 miljoen euro) te veel hebben betaald.



De Britse regelgeving verbiedt producenten expliciet om “een buitensporig voordeel te verkrijgen” wanneer ze worden betaald om hun productie stop te zetten of te verminderen vanwege beperkingen van het elektriciteitsnet.



Andere regels bepalen dat bedrijven een “beste schatting” van hun opwekkingsplannen moeten indienen en zich daar zo goed mogelijk aan moeten houden.

