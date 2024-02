Tesla kopje onder in water Oslo, hulp komt uit een langsvarende sauna

Op het water in de Noorse hoofdstad Oslo heeft donderdag een opmerkelijk incident plaatsgevonden. Een Tesla ging er kopje onder, waarna de inzittenden werden gered door mensen uit een langsvarende sauna.De auto raakte te water in het Oslofjord met twee inzittenden aan boord. Het tweetal kon uit de zinkende auto klimmen toen een drijvende sauna te hulp schoot. Zo maakte de Noorse politie bekend.Op het Oslofjord kan men drijvende sauna’s huren, sommige zijn mobiel en gemotoriseerd. ‘Toen de auto in het water belandde, zaten er blijkbaar twee mensen in’, schreef de politie van Oslo op X. ‘Ze werden gered door een drijvende sauna.’ Twee mannen uit de sauna konden nog wel eerst een handdoek omslaan voor ze de ongelukkigen uit het water visten.De actie is vastgelegd op film. In de video , vanaf de wal gefilmd door getuigen, is te zien hoe de twee inzittenden van de Tesla hun toevlucht zoeken op het dak van de auto die zinkt net voordat de drijvende sauna arriveert.