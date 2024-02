Oud-medewerker onthult: 'McDonald's verkocht vleeskroketten als vegetarische'

Een bizarre onthulling van een oud-medewerker van de McDonald's houdt de gemoederen op sociale media flink bezig. In een radioshow van 3FM stelde vrijdag een anonieme beller dat de fastfoodketen in Tiel vleeskroketten verkocht als vegetarische variant.



De dj's van 3FM vroegen hun luisteraars om bedrijfsgeheimen te onthullen van hun vorige werkgever. Een oud-medewerker die onder de schuilnaam 'Anne' inbelde, deelde een verhaal over haar tijd bij de McDonald's in Tiel.



Met de komst van de vegetarische McVeggie werd afgelopen september de populaire McKroket met rundvlees tijdelijk vervangen voor de vegetarische variant. "Maar we hadden er nog heel veel over", zei de beller in de radioshow. "Toen hebben we dus alle normale McKroketten tussen de Veggie gegooid."



De anonieme oud-medewerker was bezig bij de frietjes toen ze een andere collega de kroketten bij elkaar zag gooien. "De manager heeft het gezien en die keurde het goed", vertelt ze.



Het losgeknipte fragment van de radioshow is inmiddels al meer dan twee miljoen keer bekeken op TikTok. De opmerkelijke onthulling maakt daar de tongen los. "Dat is echt niet normaal, wat als iemand allergisch is?", schrijft een gebruiker. Een ander maakt zich ook zorgen: "Dit is echt mijn angst als vegetariër."



Een woordvoerder van McDonald's Nederland laat weten bekend te zijn met de video, maar kan zich de geschetste situatie "totaal niet voorstellen". "Zo'n melding nemen we serieus en daar hebben we dus ook onderzoek naar gedaan." De overgebleven stapel vleeskroketten kan ze niet verifiëren. "Die is niet terug te zien in de inkoop- en verkoopcijfers van de rundvleeskroketten."



Ook is er contact geweest met de vestiging van de fastfoodketen in Tiel. "We zijn naar het restaurant gegaan en hebben daar met de restaurantmanager gesproken. Hij gaf aan heel erg geschrokken te zijn van de video", aldus de woordvoerder. Er zijn geen klachten binnengekomen bij het restaurant. Sinds begin november kan de vleesversie van de McKroket weer worden besteld.

Reacties

03-02-2024 08:31:24 trevor

Anoniem kun je alles beweren.

03-02-2024 10:10:09 allone

Waarom hebben ze niet gewoon beide soorten kroketten naast elkaar verkocht? Deze radioshow vraagt om problemen.Waarom hebben ze niet gewoon beide soorten kroketten naast elkaar verkocht?

03-02-2024 10:16:43 Desiredpotato

Dus ook al zitten kroketten in een stevig laagje, er zullen altijd vleesdeeltjes in het frituurvet terecht komen. Soms breekt er zelf een open en dan heb je echt een probleem. McDonalds heeft natuurlijk meer dan een frituur, maar die zijn dan ook allemaal voor de verschillende frituursels. De mckroket is niet populair genoeg om meerdere stations in beslag te nemen dus is dit het compromis om de vegakroket te proberen.



Laatste edit 03-02-2024 10:17 @allone : Om vegetarische redenen, een groot aantal mensen is vegetarisch omdat het moet, niet omdat ze het willen.Dus ook al zitten kroketten in een stevig laagje, er zullen altijd vleesdeeltjes in het frituurvet terecht komen. Soms breekt er zelf een open en dan heb je echt een probleem. McDonalds heeft natuurlijk meer dan een frituur, maar die zijn dan ook allemaal voor de verschillende frituursels. De mckroket is niet populair genoeg om meerdere stations in beslag te nemen dus is dit het compromis om de vegakroket te proberen.

03-02-2024 11:03:45 allone

Want idd. Dat frituurvet zal niet zo vaak (iig niet voor iedere klant ) verwisseld worden…

Hoezo moet? Wie moet er Vega eten?

Als ik gezond zou „moeten“ eten, zou ík sowieso niet naar de McDonalds gaan, en al helemaal niet voor iets gefrituurds. @Desiredpotato : zou kunnen..Want idd. Dat frituurvet zal niet zo vaak (iig niet voor iedere klant) verwisseld worden…Hoezo? Wie moet er Vega eten?Als ik gezond zou „moeten“ eten, zou ík sowieso niet naar de McDonalds gaan, en al helemaal niet voor iets gefrituurds.

03-02-2024 12:42:29 Desiredpotato

Maarja, als er iets wat mensen lekker vinden dan is het wel vet en zout en dat gaat makkelijk vanuit een frituur. Daarom doet fast food het ook zo goed. Als je dan vegetariër bent en je kan eindelijk iets lekkers eten met je collega's die altijd naar mcdonalds gaan begrijp ik het wel. Helemaal als je verplicht vega bent. @allone : Tsja, sommige mensen zijn lactose intolerant, anderen kunnen geen schaaldieren eten en weer anderen kunnen niet tegen bepaalde soorten vlees. Sommige mensen gaan dood aan een klein beetje pinda of een bijensteek, biologie is bizar.Maarja, als er iets wat mensen lekker vinden dan is het wel vet en zout en dat gaat makkelijk vanuit een frituur. Daarom doet fast food het ook zo goed. Als je dan vegetariër bent en je kan eindelijk iets lekkers eten met je collega's die altijd naar mcdonalds gaan begrijp ik het wel. Helemaal als je verplicht vega bent.

03-02-2024 13:48:50 Grouse

Vegetariërs en veganisten kiezen ervoor om uiteenlopende redenen die allemaal legitiem zijn maar nooit omdat het gevaarlijk is. @Desiredpotato : Vlees wordt nooit als allergeen gezien of genoemd. Vis, schelp- en schaaldieren wel. En je gaat er zeker niet dood aan.Vegetariërs en veganisten kiezen ervoor om uiteenlopende redenen die allemaal legitiem zijn maar nooit omdat het gevaarlijk is.

