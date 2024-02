Australische peuter klimt in grijpmachine: opgesloten tussen de knuffels

Een peuter in het Australische Queensland vond de grijpmachine wel erg leuk. Zo leuk dat hij erin klom via het luikje waar de prijzen uit komen. De 3-jarige vond het wel best en bleef erin zitten. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen.





Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: