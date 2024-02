Jarno (19) verovert YouTube met zijn stuntvideo's

AALTEN - Jarno Hoftijzer uit Aalten brengt het ruige leven op het platteland op eigen wijze in beeld. Met zijn videokanaal Plodno verdient hij zó lekker dat de 19-jarige ook maar direct stopte met zijn opleiding. De politie is niet zo blij met zijn kanaal. Die kwam bij hem aan de deur met de boodschap: als je stopt met die gevaarlijke acties in jouw video's, dan laten we je met rust.Dat twee politieagenten hem thuis kwamen opzoeken met het verzoek om zijn filmpjes wat te kuisen, dat ging YouTube-ster Jarno wel wat ver. Zijn video’s werden er vooralsnog niet minder sensationeel om. Toch gaat hij sinds de agenten langskwamen wat veiliger te werk.In de video’s gaat het er behoorlijk ruig aan toe, daar op de zandweggetjes rondom Aalten. Op TikTok wordt zijn account daarom geweerd, maar op YouTube gaat het goed en blijft hij groeien. De kijkers van Jarno zien hem maar wat graag stunten met brommers, andere voertuigen en zelfs de auto van zijn moeder.In een interview met Kalm An, het nieuwe mediamerk voor jongeren in de grensregio, vertelt Jarno dat hij inmiddels flink verdient aan zijn spectaculaire video's.Jarno is fulltime youtuber en woont nog bij zijn ouders. Het begon voor hem als hobby. Als 11-jarige had hij al een YouTube kanaal over videogames. Van verjaardagsgeld kocht hij een camera en de rest is geschiedenis. Zijn kanaal groeide uit tot een populair merk: Jarno heeft duizenden kijkers en heeft een heuse fanbase. Jarno doet niet aan een uploadschema, hij doet vooral waar hij zelf zin in heeft.De populaire Achterhoeker heeft zijn school niet afgemaakt, omdat hij zich er niet thuis voelde. Bovendien verdiende hij al lekker met zijn video's. Dat hij zijn salaris zou krijgen van YouTube had hij nooit durven dromen. Het verbaast Jarno zelf ook dat zijn filmpjes zo'n groot bereik hebben. Zijn tip: "Op momenten dat het slecht gaat, doorgaan".Jarno wil niet té bekend worden, 'want je hebt er niks aan'. Hij maakt wel eens mee dat kinderen bij hem aanbellen en om stickers vragen. Of dat ze hem aanspreken als hij boodschappen doet. "Ik ben ook gewoon een mens, behandel me zoals iedereen."