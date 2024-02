Ontslag uit het niets kost Delfts ziekenhuis 300.000 euro

Een plotseling en onterecht ontslag van een medewerkster die al 28 jaar bij de zorginstelling werkte, komt het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft duur te staan. Het vertrek van de vrouw kost de werkgever maar liefst 300.000 euro.



Dat blijkt uit een berekening door RTL Z op basis van een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Den Haag.



De 47-jarige vrouw werkte sinds 1995 bij het ziekenhuis. In die tijd klom zij op van verpleegkundige in opleiding via de afdeling automatisering tot manager duurzaam ondernemen en innovatie.



Begin vorig jaar kwam er een abrupt einde aan dat lange dienstverband. Haar werkgever liet de vrouw plotsklaps weten ontevreden te zijn met haar werkzaamheden, en haar op straat te willen zetten. De vrouw zou vooral te weinig vorderingen hebben gemaakt met het opstellen van een 'passend programmaplan duurzaamheid'.



In de zomer van 2022 had de raad van bestuur haar de opdracht gegeven om vóór het eind van dat jaar het 'ziekenhuis-brede speerpunt duurzaamheid professioneel vorm te geven' in zo'n plan. Maar verder dan enkele conceptversies was dat nog niet gekomen.



Daarnaast zou de vrouw als manager duurzaamheid onvoldoende zichtbaar zijn, te weinig samenwerken en niet genoeg 'externe publiciteit op gebied van duurzaamheid' genereren. Ook zou zij te veel tijd besteden aan netwerken buiten de deur, ten koste van de oplevering van het programma.



De vrouw weigerde echter zonder slag of stoot te vertrekken. In juni stapte zij naar de kantonrechter, waar zij in een kort geding eiste weer toegelaten te worden tot haar werkzaamheden. Het ziekenhuis startte vervolgens een ontslagprocedure, onder meer wegens disfunctioneren.



De rechter bepaalde destijds dat de vrouw voorlopig weer mocht terugkeren, waarna het ziekenhuis de ontslageis introk en een bemiddelingstraject voorstelde.



Maar dat betekende niet dat de zorginstelling de vrouw ook daadwerkelijk weer aan de slag liet gaan. De mediation zou alleen zijn bedoeld om te onderhandelen over een vertrek met een afkoopsom.



De duurzaamheidsmanager ging daar niet in mee, en stapte in juli opnieuw naar de rechter. Dit keer eiste zij haar baan niet terug, maar claimde zij een serie ontslag- en schadevergoedingen. Volgens de vrouw was de arbeidsrelatie door haar werkgever onherstelbaar beschadigd, en wil zij daarom niet meer voor het ziekenhuis werken.



In de gisteren openbaar geworden uitspraak maakt de Haagse kantonrechter gehakt van de werkgever. Volgens de rechter handelde het ziekenhuis 'ernstig verwijtbaar' door de vrouw begin vorig jaar 'volstrekt uit het niets' ontslag aan te zeggen.



Dat de duurzaamheidsmanager al 27 jaar in dienst was en nooit eerder op vermeend disfunctioneren was aangesproken, rekent de rechter de werkgever ernstig aan. Bovendien gaf het ziekenhuis haar geen enkele gelegenheid tot verbetering, en probeerde haar evenmin een andere passende functie te geven.



Dat komt het Reinier de Graaf Gasthuis nu duur te staan. Het moet de vrouw een reguliere ontslagvergoeding van ruim 60.000 euro betalen. Daarbovenop komt een vergoeding van 115.000 euro voor inkomensschade als gevolg van onterecht ontslag.



Uitzonderlijk bij ontslagzaken is, dat de werkgever in dit geval ook moet opdraaien voor de volledige juridische kosten van de vrouw. Die bedroegen ruim 41.000 euro. Daarmee komt de tussenstand op 217.000 euro.



De totale kosten van het ontslag komen nog veel hoger uit, omdat de vrouw als gevolg van het conflict ook nog eens ruim een jaar thuis zit met doorbetaling van salaris.



Volgens haar advocaat Anneke Pelser is de vrouw sinds februari vorig jaar niet meer aan het werk. Van de kantonrechter moet het ziekenhuis haar het salaris doorbetalen gedurende de opzegtermijn, tot april van dit jaar.



Met een totaal bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 6385 euro komt dat neer op een bedrag van 83.000 euro.



Dat betekent dat de hele ontslagprocedure het ziekenhuis in totaal 300.000 euro kost. Advocaat Pelser zegt tevreden te zijn over de uitspraak. Hoewel haar cliënte een hogere schadevergoeding wegens onterecht ontslag had gevraagd, gaat zij niet in hoger beroep. "Dit is een goede uitspraak, er is sprake van gerechtigheid. En zij was er ook wel klaar mee."



Woordvoerster Maroesja Hupkes van het Reinier de Graaf Gasthuis laat weten dat de werkgever evenmin in hoger beroep gaat, maar verder niet op de zaak wil ingaan. "Wij geven opvolging aan de uitspraak van de rechter en doen er vanwege privacyoverwegingen verder geen inhoudelijke mededelingen over."

Is die vrouw dan helemaal nooit op functioneringsgesprek geweest? Heeft niemand haar gezegd dat er onvrede was over haar, zodat ze daar beterschap kon tonen? Raar hoor, niks zeggen en dan meteen met een stortvloed van klachten over haar komen.

@Mamsie : In de politiek is dat een effectieve manier gebleken om mensen te lozen. Vooral de 'anonieme klacht' is daarbij erg populair.

