Dierenambulance vangt 'zwerfkat', blijkt kat Henny die al maandenlang vermist is

De eigenaren van kat Henny zaten al bijna driekwart jaar met een knoop in hun maag: Henny was kwijt en ze hadden geen idee waar het dier zou kunnen zijn. Totdat ze opeens een telefoontje van de dierenambulance kregen. Een triest verhaal met een fijne afloop.



De dierenambulance in Alkmaar kreeg op 19 januari een melding van een zwerfkat in Noord-Hollandse Middenmeer. De vrijwilligers besloten een vangkooi te plaatsen in de hoop het dier te vangen. Dat lukte: op 25 januari werd het beestje gevangen.



De dierenambulance checkte meteen of de kat een chip had. En wat bleek? De kat had een chip: hij heette Henny en was al 9 maanden vermist.



De eigenaren wisten niet wat hen overkwam. Op Facebook deelt de dierenambulance een foto van de blije eigenaren. En kat Henny? Die ligt volgens de dierenambulance weer lekker op de bank te slapen alsof er niets gebeurd is.



In hetzelfde Facebookbericht benadrukt de dierenambulance het belang van het chippen van je kat. "Zo ziet u maar hoe belangrijk het is dat mensen hun geliefde huisdieren laten chippen en goed registreren. Zo konden we Henny herenigen met zijn baasjes", aldus de dierenambulance. "Eind goed, al goed."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: