Ferry goed spul: grap met 'xtc-pilletjes' valt helemaal verkeerd

Voor bewoners uit Slagharen viel er zaterdagavond een bijzondere envelop op de deurmat. Een witte brief met daarin drie lijkende xtc-pilletjes en een meegeleverde tekst: "deze zijn gratis, de volgende lading moet je betalen", leek voor de bewoners voldoende om de politie in te schakelen.



De brief is ondertekend door F. Bouman, wat verwijst naar een fictief figuur in de populaire Netflix-series Undercover en Ferry. Het figuur is een Brabantse drugsbaas gespeeld door acteur Frank Lammers.



Dat het hier ging om een grap, bedacht door een groep vrienden van een carnavalsvereniging was al snel duidelijk. Maar deze viel niet bij iedereen in de smaak. "Een aantal mensen kende F. Bouman niet en dachten dat er echte drugs in zaten", vertelt Mariëlle Marsman, die de grap samen met haar vrienden bedacht, aan het AD.



De groep had duizend enveloppen in elkaar gedraaid en wilde deze dezelfde avond nog bezorgen, vertelt Mariëlle. "Maar we hadden er nog maar een paar honderd bezorgd of de politie kwam al om de hoek zetten."



De politie houdt de vriendengroep staande en komt er al snel achter dat het gaat om een grap. Ze vragen de groep ook om te stoppen of het alleen bij bekende te doen. Maar daar gaat de groep niet in mee. "We vonden het gewoon een goede grap dus we hebben de rest van de enveloppen gewoon bezorgd. We deden in principe niks verkeerds!"



Mariëlle laat wel weten dat ze het vervelend vindt dat mensen alsnog zijn geschrokken. Maar om meteen de politie daarvoor te bellen snapt ze niet. "Je kan ook eerst bij de buurman vragen of zij ook zoiets hebben gekregen. Dan valt het al snel op toch?"



De jongeren hebben de grap gelabeld als een carnavalsgrap. Raadslid Rick Verweg van de plaatselijke carnavalsvereniging De Turftrappers laat aan het AD weten ‘best te kunnen lachen om de actie’, maar distantieert zich er toch van. "Dit was geen actie van de vereniging, maar van een groep vrienden. Wij als vereniging hebben dit jaar geen stunt gepland."



De Turftrappers hadden vorig jaar wél een carnavalsgrap die groter werd dan zij zelf hadden gedacht. Mensen konden massaal gratis brandhout ophalen. Rijen auto's met aanhangers kregen uiteindelijk allemaal een doosje lucifers mee naar huis.

