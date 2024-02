TikTok-hype is niet goedkoop: Hier betaal je 40 euro voor 3 stroopwafels

Op sociale media beklaagt iemand zich over het exorbitante bedrag dat een Amsterdamse stroopwafelmaker vraagt voor drie stroopwafels. Voor de versbereide Hollandse koeken betaal je bij dit tentje namelijk maar liefst €39,-.Het is natuurlijk niet zomaar een stroopwafelzaak, het is de populairste van Amsterdam, of eigenlijk van de wereld. Op TikTok werd de ambachtelijke stroopwafelmaker een hit, waarna er enorme rijen voor de deur ontstonden. Sommige mensen staan meer dan een uur in de rij..