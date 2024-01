'Killerdrempels' in Heiloo: 'Zelfs schade aan gewone gezinsauto'

Ze rijden er naar eigen zeggen hun auto's op kapot. Leden van de actiegroep 'Killerdrempels Heiloo' worden gek van de verkeersdrempels in het dorp. Deze zijn te hoog waardoor ze schade aan de auto's zouden veroorzaken. "We kunnen nergens meer normaal rijden."Met grote gele protestborden voert de actiegroep 'Killerdrempels Heiloo' actie tegen de komst van nóg meer drempels in het dorp. Jack Schaap van de actiegroep schetst de situatie: "Er zijn drie straten in ons dorp opnieuw ingericht", zegt hij tegen Editie NL. "De gemeente heeft er verkeersdrempels aangelegd die zó vervelend zijn dat ze onze auto's beschadigen. Je moet er echt stapvoets overheen."Volgens Rob Opdam, wethouder verkeer van de gemeente Heiloo zijn de drempels juist effectief. "Sommige inwoners hebben de mening dat het 'killerdrempels' zijn, maar wij denken dat het een goede oplossing is voor de snelheid. We wilden de straat veiliger maken. Deze drempel is echt bedoeld om de automobilist niet sneller dan 30 kilometer per uur te laten rijden en we hebben geconstateerd dat iedereen zich daar netjes aan houdt. De bewoners zijn er blij mee en de drempels voldoen aan de richtlijnen."Doordat het verkeer volgens Schaap zo veel last heeft van de verkeersdrempels worden de straten waar ze liggen, vermeden. "Hierdoor gaan auto's en vrachtauto's wegen gebruiken die geen drempels hebben. Daar rijden ineens duizenden auto's per dag door de straat, die mensen trillen gewoon hun huis uit."De actiegroep is niet tegen het gebruik van drempels. "Maar het moeten wel drempels zijn waar je met een flow overheen kan rijden. We kunnen nergens meer normaal rijden. We snappen best dat je maar 30 mag rijden en we willen best drempels, maar wel drempels die bijvoorbeeld wat langer zijn, waar je zonder beschadigingen overheen kunt rijden."Wethouder Opdam is geen voorstander van dat soort verkeersdrempels. "Als je de drempel langer maakt dan wordt hij comfortabeler om er met een hogere snelheid overheen te gaan en dat is juist niet wat we willen.""Hoe lager de auto, hoe meer beschadigingen", gaat Schaap verder. "Ik heb zelf een gezinsauto en de onderkant van mijn auto wordt al geraakt. Andere leden van de actiegroep hebben een sportauto en die hebben er al helemaal last van."Volgens autojournalist Wouter Karssen moet een drempel tussen de acht en twaalf centimeter hoog zijn. "Een drempel die aan deze richtlijnen voldoet geeft geen schade aan de onderkant van een auto als je er met de toegestane snelheid overheen rijdt", zegt hij tegen Editie NL.Een auto kan volgens Karssen ook echt wel wat hebben. "Te hard over een drempel rijden kan ook best wel een keer. Je auto gaat echt niet meteen kapot,. Vooral 'gewone' gezinsauto's kunnen er probleemloos overheen. Sportwagens liggen iets lager dus die lopen misschien wat meer risico op schade aan de onderkant maar ook die kunnen wel wat hebben."Of er meer 'killerdrempels' in Heiloo komen is besproken in de gemeenteraad.