Scheepvaartmuseum Amsterdam verwijdert VOC-vlaggen van replica VOC-schip

Het nagebouwde VOC-schip de Amsterdam van het Scheepvaartmuseum, ondergaat een metamorfose. Dat meldt het museum in de aankondiging van een discussiemiddag. In 2023 heeft het museum, naast het plaatsen van nieuwe 'inclusieve' uitlegborden, de VOC-vlaggen op het schip in de ban gedaan.Voorheen wapperden op het schip vlaggen gebaseerd op het logo van de VOC, gecombineerd met de letter A van Amsterdam. Het trots laten wapperen van dit logo paste wat de curatoren betreft niet meer bij de eigentijdse boodschap van het museum. Toch is het niet voor het eerst dat het gevaarte aan het Kattenburgerplein onderwerp is van discussie.Kort na de opening van de VOC-replica, in 1991, werd door critici al eens een comité in het leven geroepen genaamd 'Comité Oplossing VOC-schip'. Het collectief noemde het schip een "drijvende provocatie" en een "verheerlijking van roof, onderdrukking en slavenhandel".In de huidige tijd zegt het museum meer dan ooit bezig te zijn met de manier waarop het VOC-verhaal via het schip verteld wordt. In 2023 en 2024 komen er veel nieuwe verhalen bij op het schip, kondigt het museum aan. "Ook zal het museum vaker hedendaagse makers uitnodigen voor interventies die tot meer reflectie uitnodigen", aldus het Scheepvaartmuseum.Ook de directeur van het museum, Michael Huijser, is nog niet tevreden. "Momenteel geeft het schip een gevoel van ongemak en polarisatie. En dat is jammer. Het staat symbool voor uitbuiting en kolonialisme en heeft ook het andere verhaal: van mensen die trots zijn dat ze aan de bouw mee mochten werken. Het zou prachtig zijn als mensen met verschillende meningen meer met elkaar in gesprek gaan over dit schip."Door middel van 'meet-ups' waar over het schip en haar toekomst wordt gediscussieerd, hoopt het museum tot een inclusief geheel te komen. In de aankondiging van zo'n meet-up spreekt het museum van een "eerlijk gesprek". Er zal ook worden stilgestaan bij de actualiteit. "Hoe gaan we als musea bijvoorbeeld om met wat er nu in Gaza gebeurt?"