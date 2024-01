Natuur en Milieu: alleen hogere inkomens profiteren van subsidie stekkerauto’s

Het systeem van subsidies op elektrische auto's moet op de schop, want er zijn betere en eerlijkere manieren om milieuvriendelijker te reizen, stelt Natuur & Milieu volgens Trouw. "Subsidies op elektrische auto's zijn nu niet sociaal. Ze bereiken vooral de hogere inkomensgroepen. Kies daarom voor oplossingen die meer ten goede komen aan lagere inkomensgroepen", zegt Rob van Tilburg, directeur programma's van Natuur & Milieu. ‘Dat leidt tot een schonere lucht en minder CO2-uitstoot.’



De milieuorganisatie liet CE Delft onderzoek doen naar alternatieven voor de huidige subsidieregeling. Daar is vaak kritiek op omdat de kleine 3000 euro subsidie (voor een nieuwe auto) er niet voor zorgt dat mensen met een lager inkomen een nieuwe stekker-auto kunnen kopen. Met andere woorden: de huidige subsidies op zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto's worden opgeslurpt door een vermogende klasse die vermoedelijk toch wel zo'n auto had gekocht.

De milieuorganisatie liet CE Delft onderzoek doen naar alternatieven voor de huidige subsidieregeling. Daar is vaak kritiek op omdat de kleine 3000 euro subsidie (voor een nieuwe auto) er niet voor zorgt dat mensen met een lager inkomen een nieuwe stekker-auto kunnen kopen. Met andere woorden: de huidige subsidies op zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto's worden opgeslurpt door een vermogende klasse die vermoedelijk toch wel zo'n auto had gekocht.

De milieuorganisatie liet CE Delft onderzoek doen naar alternatieven voor de huidige subsidieregeling. Daar is vaak kritiek op omdat de kleine 3000 euro subsidie (voor een nieuwe auto) er niet voor zorgt dat mensen met een lager inkomen een nieuwe stekker-auto kunnen kopen. Met andere woorden: de huidige subsidies op zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto's worden opgeslurpt door een vermogende klasse die vermoedelijk toch wel zo'n auto had gekocht.



Van Tilburg: 'Het was nodig om de verkoop van elektrische auto's op gang te brengen. En het blijft ook nodig. Maar de overheid moet nu verder kijken hoe ze ook lagere inkomensgroepen kan helpen duurzamer te reizen. Dat is eerlijker en op die manier kan het ook grootschaliger.'

Reacties

31-01-2024 17:39:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.586

OTindex: 28.386

Lagere inkomens kunnen zich geen elektriek karretje veroorloven.

Voor mij zijn de nadelen van een EV nog steeds te groot. Naast het feit dat ze me in aanschaf ook nog steeds te duur zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: