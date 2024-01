Sushibezorger rijdt zonder rijbewijs, politie levert bestelling zelf af

Het was even schrikken voor bewoners uit Utrecht zondagavond. Zij hadden sushi besteld, maar in plaats van de bezorger, stond de politie op de stoep met de bestelling in de hand.



De bezorger die de sushi eigenlijk had moeten bezorgen, reed zonder rijbewijs en werd daarop bekeurd. "Omdat wij zelf ook chagrijnig worden als wij niet eten, besloten wij de sushi zelf maar te bezorgen!", schrijft de politie via Instagram.



De politie had de bezorger kort daarvoor al achtervolgd. Hij reed namelijk op het fietspad en negeerde het stopteken. Hij heeft een aantal bekeuringen verzameld: voor rijden zonder rijbewijs, het negeren van een stopteken en rijden op het fietspad.

