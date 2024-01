Hotel in Groningen geëvacueerd, boosdoener bleek roker op hotelkamer

Iemand die stiekem eventjes een sigaret wilde roken in een hotelkamer in Groningen, kwam zaterdagavond van een koude kermis thuis. De sigaret zorgde ervoor dat het brandalarm afging. Even later stonden alle hotelgasten buiten in de kou, wachtend op de brandweer. De nacht verliep voor de hotelgasten niet zoals gehoopt...

29-01-2024 20:07:35 BatFish

Dacht die nu echt dat die rookmelders er voor de sier hingen? Stommeling!

29-01-2024 22:05:57 allone

Asociaal typ

