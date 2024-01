Wie is het? Flitspaalvandaal bezorgt politie Italië kopzorgen

De Italiaanse politie zit in haar maag met een flitspaalvandaal. Die heeft in een paar maanden tijd al vijftien flitspalen omgezaagd. Een speciaal daarvoor ingesteld politieteam is op zoek naar de verdachte. Er is een 50-jarige man opgepakt, maar de vraag is of hij überhaupt wel verantwoordelijk kan zijn voor het grootste deel van de vernielingen.De vandaal wordt in Italiaanse media aangeduid als de 'fleximan', naar het gereedschap dat hij gebruikt voor het omzagen van de flitspalen: een haakse slijper, oftewel 'flessibile'. Een paar maanden geleden sloeg hij voor het eerst toe in het noordoosten van Italië, sindsdien was hij zoals gezegd al vijftien keer actief.Of de fleximan alleen handelt, met een handlanger of dat er intussen misschien ook wel copycats actief zijn, is vooralsnog een raadsel. Op één van de plekken waar hij voor het laatst toesloeg, liet de vandaal een handgeschreven briefje achter met daarop een onheilspellende boodschap: 'fleximan komt eraan'.Op sociale media gaan foto's rond van omgezaagde flitspalen en de bovenstaande foto van twee mannen die hun slijptol aan de stam van een flitspaal zetten vlak bij de stad Asti in de regio Piëmont. De politie heeft daar inmiddels een 50-jarige verdachte aangehouden. Alleen ligt Piëmont in het noordwesten van Italië, terwijl veruit de meeste vernielingen plaatsvonden aan de andere kant van het land, in de noordoostelijke regio Veneto. Het is dus nog maar de vraag of de politie hiermee de enige fleximan te pakken heeft.Ook al beschouwen sommige Italianen op sociale media fleximan als een 'soort moderne Robin Hood', zoals de BBC schrijft, de verkeersveiligheid in Italië laat nog stevig te wensen over. Binnen de Europese Unie is Italië het achtste land als het aankomt op het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per miljoen inwoners. In 2022 rapporteerde Italië 53 doden per miljoen inwoners als gevolg van een verkeersongeluk. Roemenië (86) gaat in die lijst aan kop, in Zweden (21) vallen de minste verkeersdoden. In Nederland gaat het per miljoen inwoners om 35 dodelijke slachtoffers.