Trump moet schrijfster 83 miljoen dollar betalen voor laster: 'Hij zegt letterlijk dat ze gek is'

Donald Trump moet 83 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll voor laster. Trump heeft Carroll in de jaren 90 aangerand. Maar ook nadat een civiele rechtbank dat had vastgesteld en Trump had veroordeeld tot een schadevergoeding, bleef hij dat ontkennen en noemde hij de schrijfster steevast een leugenaar.



De zaak ging om uitspraken die Trump in 2019 deed, terwijl hij nog president was. Hij ontkende het misbruik, dat volgens Carroll halverwege de jaren 90 in een paskamer heeft plaatsgevonden, en zei dat ze 'alles bij elkaar had gelogen' om haar boek te promoten.



"Je mag natuurlijk vinden dat je onterecht bent veroordeeld en zeggen dat je het niet met een uitspraak eens bent. Maar wat Trump deed, ging veel verder", legt Amerika-correspondent Erik Mouthaan uit. "Hij zegt letterlijk dat de vrouw liegt, dat ze gek is, dat hij haar helemaal niet kent en nooit ontmoet heeft. Maar er zijn gewoon foto's van hen samen."



De oud-president bleef de schrijfster in keiharde bewoordingen zwartmaken, ook nadat hij vorige zomer was veroordeeld tot een schadevergoeding van vijf miljoen dollar. Daarom vroeg de advocaat van Carroll nu om een hoger bedrag.



Mouthaan: "De jury moest zich nu afvragen hoe ze Trump zover krijgen dat hij stopt. Dus was er een veel groter bedrag nodig dan die vijf miljoen. En al binnen een paar uur was er een uitspraak, dus de zaak was zo klaar als een klontje."



Deze rechtszaken zijn civiele zaken. Tot een strafzaak tegen de oud-president kwam het in dit geval nooit, omdat de de zaak al verjaard was. Dus dat betekent dat de president geen strafblad heeft. Dat kan alleen in strafrechtelijke zaken. Daarvan lopen er ook nog enkele tegen Trump:



Trump was niet bij de uitspraak aanwezig. Eerder op de dag was hij geƫrgerd weggelopen uit de rechtszaal toen de advocaten van Carroll bezig waren met hun slotpleidooi. In een reactie op zijn eigen sociale netwerk Truth Social noemt hij de uitspraak 'absoluut belachelijk' en hij spreekt van een heksenjacht. Trump zegt dat hij in beroep zal gaan. "Ons rechtssysteem is uit de hand gelopen en wordt gebruikt als politiek wapen."



Ook na deze uitspraak is het maar zeer de vraag of Trump zijn mond zal houden. De rechtszaken komen hem helemaal niet slecht uit, zegt de correspondent. "Hij voert campagne in de gangen van de rechtbank. Dan kan hij zeggen dat hij politiek wordt vervolgd en dat bindt de Republikeinse kiezers. En zijn achterban pikt alles van hem."

