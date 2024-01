Twee miljard schadevergoeding voor één Amerikaan na gebruik Roundup

Bayer moet een schadevergoeding van 2,25 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) betalen aan één Amerikaanse man. Die zegt dat hij kanker kreeg door blootstelling aan het bestrijdingsmiddel Roundup.



Een jury in een rechtbank in Philadelphia oordeelde dat de ziekte non-Hodgkin lymfoom, waaraan het slachtoffer lijdt, komt door het gebruik van Roundup tegen onkruid rond zijn huis voor een periode van een aantal jaren. Van de 2,25 miljard is 250 miljoen een vergoeding voor de geleden schade, de rest van het bedrag is bedoeld als straf voor Bayer.



Bayer heeft aangekondigd in beroep te gaan. Het bedrijf zegt het oneens te zijn met het oordeel van de jury dat 'tegenstrijdig is aan een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek'. Bayer zegt ook dat in eerdere zaken de schadevergoeding flink is teruggeschroefd, tot wel 90 procent.



Het concern is verwikkeld in een lange reeks van rechtszaken over het onkruidbestrijdingsmiddel. Roundup bevat het omstreden bestanddeel glyfosaat en zou kanker veroorzaken. Ook in ons land zorgt de stof voor onrust:



In november oordeelde de Europese Commissie nog dat het middel tien jaar langer gebruikt mag worden in Europa. Dat besluit volgde op een stemming waarbij Europese lidstaten, waaronder Nederland, opnieuw geen besluit namen over het voorstel van de commissie.



Na dat besluit zeiden vakbond FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging zich te willen blijven inzetten voor een totaalverbod op glyfosaat in Nederland.



