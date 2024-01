Tweedehands automarkt overspoeld met elektrische auto’s tegen dumpprijzen

De tweedehands automarkt wordt dit jaar voor het eerst overspoeld met elektrische auto's, aldus De Telegraaf. Consumenten zijn spekkoper, want marktkenners zeggen dat de prijzen van elektrische occasions enorm onder druk gaan staan.



Dit jaar komt de eerste hausse zakelijk gereden elektrische auto's uit zijn standaard vijfjarige leaseperiode. Zo was in 2019 Tesla met ruim 20.000 auto's verreweg de meest populaire leasebak, blijkt uit cijfers van VNA-Lease, de brancheorganisatie van leasebedrijven.



Daarvan werden vijf jaar geleden zelfs meer dan twee keer zoveel leasecontracten afgesloten als van nummer twee, Volkswagen Golf. Al die auto's komen dit jaar op de tweedehands markt terecht.



Marktanalisten verwachten een enorme prijzendruk van elektrische occasions. Volgens Bovag is die prijzendruk nu al gaande door onzekerheid in belastingen. "Daardoor zijn autokopers terughoudend en dat komt terug in de prijs", zegt een Bovag-woordvoerder.

Reacties

30-01-2024 13:01:55 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 201

OTindex: 0

Laat maar komen. Als we dan toch allemaal elektrisch moeten gaan rijden kan Jan modaal er tenminste ook 1 betalen.

