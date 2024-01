Meubels van IKEA worden 20 procent goedkoper: hebben we al die tijd te veel betaald?

In een tijd waarin alles alleen maar duurder is geworden, gooit IKEA de prijzen flink omlaag. Zo'n 30 procent van het totale assortiment van de Zweedse meubelgigant wordt gemiddeld 20 procent goedkoper.



Het AD vraagt Alessandra Zini, de baas van IKEA Nederland, of we dan niet al jaren te veel betalen voor de Ektorp en de Hemnes? "We hebben moeilijke jaren achter de rug. Eerst kwam corona, daarna de oorlog in Oekraïne en enorme inflatie, waardoor alles veel duurder werd", legt ze uit. "Ook wij konden niet anders dan dat doorberekenen aan klanten. Maar we zijn nu op een kantelpunt gekomen, er is licht aan het einde van de tunnel. Sterker, we zien dat de prijzen voor transport en grondstoffen echt aan het dalen zijn. Dat geven we nu ook terug aan de klanten."



Het betekent dat 3300 producten flink in prijs gaan zakken. "We gaan terug naar het prijsniveau van ongeveer 2019, het jaar voordat de pandemie begon. Ons doel is om voor 2025 het gehele assortiment op dat prijsniveau te laten terugkeren", aldus Zini. Dat gaat wel ten koste van andere dingen. "Vooral als we kijken naar design. Sommige producten komen niet in de winkel omdat ze te duur zijn. Prijs is nu belangrijker dan ooit."

