Rel om Oekraïense tennisster die Russische tegenstander een boks geeft

Een jonge Oekraïense tennisster heeft een nare nasmaak overgehouden aan haar debuut op het jeugdtoernooi van de Australian Open. De 16-jarige Yelyzaveta Kotliar verloor in de eerste ronde met 6-2 en 6-4, maar dat was niet het ergste.



Zonder na te denken liep ze naar het net om haar tegenstander te feliciteren met een korte boks, zoals gebruikelijk. En toen begon de ellende. Haar tegenstander was namelijk een Russische.



En als Oekraiëns staatsburger de hand schudden van een Rus, dat is zo'n beetje landverraad sinds Rusland twee jaar geleden een bloedige oorlog startte door Oekraïne binnen te vallen. Het Oekraïense ministerie van Sportzaken is een onderzoek naar Kotliar gestart.



Haar vader heeft publiekelijk gereageerd. Hij noemde het een fout die 'niet nog een keer zal gebeuren'. Zijn dochter staat aan het begin van haar carrière, zei hij. "Dan is het moeilijk om met zulke dingen om te gaan. Ze deed het op de automatische piloot, zonder te beseffen dat aan de andere kant van het net een vertegenwoordiger stond van het land dat ons moederland aanvalt."



Minister van Sport Matviy Bidnyi lijkt het daarmee eens te zijn. De officiële reactie van het ministerie laat nog op zich wachten, maar op sociale media laat hij weten dat hij het erop vindt lijken dat Kotliar 'geprovoceerd is' door haar Russische opponent. "Iedereen die heeft meegedaan aan grote toernooien kent de spanning die er is, en atleten kunnen makkelijk doelwit worden van provocaties."



Maar ook al lijkt de minister het voor het meisje op te nemen, enkele reacties onder zijn Facebook-post zijn bepaald niet mals. "Als ze naar het buitenland gaan, vergeten ze ineens dat het oorlog is in Oekraïne", schrijft iemand. En een ander: "Ze zou uit het Oekraïense team gegooid moeten worden."

Dit zijn echter mensen ten top. Tieners die nog nergens weet van hebben en gewoon sportief willen zijn en die echt geen krant lezen en "volwassenen" die de arme meid direct uit het team willen schoppen. Dwaas gebeuren Dit is voor RTL kijkers blijkbaar raarDit zijn echter mensen ten top. Tieners die nog nergens weet van hebben en gewoon sportief willen zijn en die echt geen krant lezen en "volwassenen" die de arme meid direct uit het team willen schoppen. Dwaas gebeuren

