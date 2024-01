Dierenambulance gaat af op 'dode uil', blijkt iets heel anders

Het was een dag als ieder ander voor Dierenambulance Nederrijn toen die twee meldingen kreeg over een aangereden uil. Twee medewerkers gingen op de melding af, maar troffen iets heel anders aan.Toen zij aankwamen op de aangewezen plek, zagen ze een diertje roerloos liggen. "Ze vreesden het ergste", schrijft Dierenambulance Nederrijn op Facebook.De mannen parkeerden de ambulance, namen spullen mee en liepen op het diertje af. Toen nam de situatie al snel een komische wending. "Het bleek geen uil, maar een opengereten zeehondenknuffel te zijn."Ook dit 'dier' kon rekenen op passende zorg en is opgevangen op de meldpost. Wie zijn zeehondenknuffel kwijt is, kan bellen naar Dierenambulance Nederrijn en 'm ophalen.