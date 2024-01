Georgische tweelingzussen als baby's gestolen en verkocht, maar dankzij TikTok vinden ze elkaar

Amy en Ano zijn eeneiige tweelingzussen uit Georgië. Vlak na hun geboorte in 2002 werden ze bij hun moeder weggehaald en verkocht aan verschillende families. Een talentenshow op tv en een TikTok-video zorgden ervoor dat de twee, die tot dan niet van elkaars bestaan af wisten, elkaar vonden.De 21-jarige Amy Khvitia en Ano Sartania ontdekten elkaar in 2014 bij toeval toen ze twaalf waren. Amy keek naar haar favoriete tv-programma Georgia's Got Talent. Ze schrok toen ze op tv een meisje zag dat precies op haar leek. "Iedereen belde mijn moeder en vroeg: waarom danst Amy onder een andere naam", zegt de inmiddels jonge vrouw tegen de BBC dat uitgebreid met de zussen sprak.De adoptiemoeder van Amy zei tegen iedereen dat het gewoon toeval was; een dubbelganger. Jarenlang gebeurde er niks. Maar in november 2021 plaatste Amy een video van zichzelf met blauw haar en haar wenkbrauwpiercings op TikTok. Een vriend van Ano stuurde de video door, waarna ze reageerde met: 'Cool dat ze op mij lijkt'.Ano werd nieuwsgierig en ging op zoek naar haar dubbelganger. Ze verspreidde de TikTok-video met daarbij de vraag of iemand Amy kende. Daar kwam een reactie op en zo kwamen de zussen met elkaar in contact. Amy wist gelijk dat Ano het meisje was dat ze jaren eerder in Georgia's Got Talent had gezien. "Ik zoek je al zo lang!" stuurde ze naar haar zus. "Ik ook", antwoordde Ano.De zussen doken in hun geschiedenis en kwamen erachter dat ze veel gemeen hadden. Maar ook ontdekten ze dat ze volgens hun geboorteakte geen tweelingen en zelfs geen zussen konden zijn. Hun verjaardagen lagen namelijk enkele weken uit elkaar.Amy en Ano lieten het er niet bij zitten, er waren te veel overeenkomsten. Ze hielden allebei van dansen en hadden in hun jeugd vaak hetzelfde kapsel. Ook hebben ze dezelfde botaandoening. Ze besloten af te spreken en toen ze elkaar in het echt zagen, wisten ze het zeker. "Het was alsof ik in een spiegel keek, precies hetzelfde gezicht, exact dezelfde stem. Ik ben haar en zij is mij", zegt Amy tegen de BBC.Ze ontrafelden de waarheid over hun verleden, onder meer door hun families te confronteren. Het bleek dat ze in 2002 afzonderlijk waren geadopteerd en dat hun geboorteaktes vervalst waren. Voor Amy voelde het of haar hele leven een leugen was geweest. Ano was vooral boos op haar adoptie-ouders die haar altijd hadden voorgehouden dat ze hun echte dochter was.De adoptiemoeder van Amy gaf aan dat haar in het ziekenhuis was verteld dat de baby 'ongewenst' was. Ze moesten de dokters betalen en konden haar meenemen en opvoeden als hun eigen kind. De nieuwe gezinnen van de meisjes wisten niet dat ze een tweelingzus hadden.Amy en Ano gingen op zoek naar hun biologische moeder om haar te kunnen vragen of ze bewust van haar baby's af wilde in 2002. In een Facebookgroep met 230.000 leden die zich inzet voor het herenigen van Georgische gezinnen met kinderen waarvan wordt vermoed dat ze bij de geboorte illegaal zijn geadopteerd, reageerde een jonge vrouw dat ze waarschijnlijk een zus van de tweeling is. Ze woont met hun moeder in Duitsland. Ze deden een DNA-test en het bleek te kloppen. De zussen besloten onlangs naar Duitsland af te reizen waar ze elkaar ontmoetten.Voor Amy en Ano was de ontmoeting met hun biologische moeder emotioneel, schrijft de BBC. Ze heeft de tweeling uitgelegd dat ze na de bevalling ziek was geworden en in coma was geraakt. Toen ze wakker werd, vertelde het ziekenhuispersoneel dat de baby's kort na de geboorte waren overleden."Ik had altijd het gevoel dat er iets of iemand ontbrak in mijn leven", zegt Ano tegen de BBC. "Ik droomde altijd over een klein meisje in het zwart dat me zou volgen en me naar mijn dag zou vragen."Het verhaal van Amy en Ano staat voor een groter probleem in Georgië. Zij zijn niet de enigen die als baby uit het ziekenhuis werden gestolen en verkocht. Via de Facebookgroep met lotgenoten werden honderden gezinnen in Georgië herenigd.Tot 2005 zou het gaan om duizenden, misschien wel tienduizenden kinderen die illegaal zijn verhandeld. Sommige kinderen kwamen bij buitenlandse gezinnen in de VS, Canada, Cyprus, Rusland en Oekraïne terecht. Volgens de BBC heeft de Georgische regering aangegeven sinds 2022 onderzoek te doen naar de grootschalige kinderhandel, maar wat dat heeft opgeleverd is tot op de dag van vandaag onduidelijk.