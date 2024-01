Ouders van Amerikaanse schoolschutter voor de rechter: mogelijk 15 jaar cel wegens medeplichtigheid

De ouders van de schoolschutter Ethan Crumbley staan in de Amerikaanse staat Michigan voor de rechter. De openbaar aanklager heeft het stel op de korrel omdat ze niks gedaan hebben om de jongen tegen te houden. Sterker nog, hij kampte met mentale problemen en sprak over geweld, maar toch gaven de ouders hem op zijn 15de een pistool cadeau. Vier dagen later schoot de jongen vier leerlingen dood en raakten zeven anderen gewond, schrijft CNN.



"Jennifer Crumbley haalde weliswaar de trekker niet over, maar ze is verantwoordelijk voor die doden", zegt de openbaar aanklager. Op de dag van de schietpartij werden de ouders naar school geroepen, omdat een leraar alarm sloeg. Toch lieten ze hun zoon op school. "Op 30 november had Jennifer Crumbley nog steeds de kans om deze moorden te voorkomen", zegt de aanklager. "Maar ze deed niets."



Ethan Crumbley heeft afgelopen maand levenslang gekregen. Zijn moeder Jennifer staat nu terecht; het proces tegen zijn vader James start in maart. Hij kocht het pistool samen met zijn zoon. Beide ouders lopen het risico 15 jaar lang achter slot en grendel te verdwijnen.

Reacties

28-01-2024 17:00:04 Grouse

Dat zou mooi zijn.

De opvoeding is dermate spaak gelopen dat er doden zijn gevallen.

