Met advies van ouderen probeert Thijmen (21) jongeren te raken: 'Ga wat vaker naar opa en oma'

"Pak alle kansen die je geboden worden", "Wees altijd eerlijk naar jezelf en anderen" en "Tevreden zijn met het leven en er wat van maken". Het zijn enkele quotes in een populaire video op het TikTok account van Thijmen Schoorl (21). De medewerker van een verzorgingshuis in Amersfoort wil hiermee de jongere generatie aansporen om wat minder op hun telefoon te kijken en meer aandacht te hebben voor hun omgeving.Volgens Thijmen is er al genoeg negativiteit in de wereld, daarom besloot hij met een mooie boodschap zijn doelgroep op TikTok op te vrolijken met een dosis positiviteit. Verschillende ouderen laten in de video hun naam en leeftijd zien, met daaronder "een advies voor de jongere generatie". Thijmen, die inmiddels al drie jaar in de zorg werkt, wil hiermee een belangrijke boodschap overdragen aan de jongere generatie.Hij ziet soms schrijnende situaties in het verzorgingshuis waar hij werkt, en zou graag zien dat jongeren meer aandacht hebben voor de mensen om hen heen. "Ga bijvoorbeeld wat vaker langs je opa en oma, en vraag hoe ze elkaar leerden kennen.Dan hoor je de mooiste verhalen", zo laat Thijmen weten aan Hart van Nederland. De video is inmiddels al bijna een miljoen keer bekeken.