Britse danseres (25) overlijdt na eten koekje: op etiket stond niet dat er pinda's inzaten

Een 25-jarige Britse danseres is overleden nadat ze een vanillekoekje had gegeten waar pinda's inzaten. Ze had een pinda-allergie en op het etiket van de koekjes stond niet dat er pinda's in de koekjes zaten.



Órla Baxendale was sinds 2018 professioneel danser in New York. Ze stierf eerder deze maand nadat ze koekjes had gekocht bij supermarkt Stew Leonard in Connecticut waar ze een optreden zou hebben. Ze checkte vanwege haar pinda-allergie volgens haar familie altijd heel goed de etiketten. Dat zou ze nu ook hebben gedaan.



Toch kwam er een ernstige allergische reactie toen ze een koekje at, schrijven Amerikaanse media. Er bleken toch pinda's in te zitten, terwijl die voor haar levensgevaarlijk waren. Daarom had ze altijd een EpiPen bij haar, waar een tegengif inzit dat ze in geval van nood kon toedienen. Maar de EpiPen had niet het gewenste effect. Haar vrienden brachten haar naar het ziekenhuis, maar ze konden haar niet meer redden.



Volgens de supermarkt zijn er 500 pakjes met deze koekjes met het verkeerde etiket in de winkel terechtgekomen. Na het ernstige incident zijn ze uit de schappen gehaald. De baas van supermarkt Stew Leonard, Stew Leonard junior, gaf in een verklaring aan dat de fabrikant van de koekjes het recept heeft aangepast zonder dat te zeggen. Eerder zaten er sojanoten in, maar daar zouden pinda's voor in de plaats zijn gekomen.



Fabrikant Cookies United ontkent dat en zegt dat ze de supermarkt wel degelijk op de hoogte hebben gebracht van de wijziging en dat de juiste ingrediënten op het etiket stonden. De supermarkt zou de verpakkingen zelf hebben aangepast en daarbij ook eigen etiketstickers met de eigen naam hebben gebruikt.



De baas van de consumentenbond van Connecticut, Bryan Cafferelli, noemt de dood van de jonge vrouw 'een hartverscheurende tragedie'. Hij zegt dat hij samen met de overheid bekijkt hoe dit soort drama's in de toekomst voorkomen kunnen worden.



Órla was 'een voortreffelijke ballet-, hedendaagse danseres' die de 'belichaming was van enthousiasme, kracht en schoonheid', staat in haar online overlijdensbericht. Ze zou op het punt staan om een grote wereldtournee te maken. De dansschool waar ze bij aangesloten was, schrijft in een verklaring 'haar te zullen herinneren als een vrolijke danseres met grenzeloos talent'.



Advocaten van de familie van Órla hebben aangegeven dat 'uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de dood van de jonge vrouw het gevolg was van ernstige nalatigheid en roekeloos gedrag van de verkoper en/of fabrikant'. Voor zover bekend is er nog geen rechtszaak in gang gezet.



De familie zegt zich te troosten in de gedachte dat Órla 'in 25 jaar meer uit het leven heeft gehaald dan de meesten in hun hele leven doen'. "Ze zal voor altijd in ons hele hart voortleven", voegden de nabestaanden eraan toe.

Daar zal wel een hoop juridisch getouwtrek van komen. Hopelijk kan de schuldige partij wel achterhaald worden. Heel treurig voor deze dame en haar familie.

