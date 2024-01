Woningbouw negeert kapotte rioolbuis, woningen vol poep

De bewoners van wooncomplex De Wilg in Nieuwerkerk aan den IJssel kunnen in de stront zakken. Letterlijk. Althans, zo voelt het voor Herman en de andere huurders. Al een jaar lang raakt een rioolbuis regelmatig verstopt, waardoor poep en plas door de berging stroomt, of buiten tussen de tegels naar boven komt.



De oorzaak van dit probleem is een kapotte rioolbuis. Iets wat in principe geen moeilijke oplossing vereist. Toch heeft woningbouwvereniging Woonbron nog geen actie ondernomen. De bewoners voelen zich absoluut niet serieus genomen.



Herman Henzel is één van deze bewoners. Hij heeft 10 jaar lang met veel plezier in De Wilg gewoond, tot vorig jaar deze onhygiënische situatie ontstond.



"We kwamen erachter doordat onze berging volledig onder de stront kwam te staan", deelt Herman met Hart van Nederland. "Doordat er een rioolbuis kapot is, raakt de buis sneller verstopt. Maar het rioolwater moet er ergens uit. Dat gebeurde dus bij ons in de berging."



"Wij hebben als bewoners geprobeerd alle dopjes en gaatjes goed af te plakken, maar het heeft geen zin. Het komt er toch wel uit. Zelfs onder de tegels vandaan."



Dat één van Hermans buren met haar rolstoel door de poep moest rijden, ging volgens hem echt te ver. Als Woonbron niet in actie zou komen, zou hij er werk van maken. Er is al tijden sprake van achterstallig onderhoud, maar hierdoor is hij er écht helemaal klaar mee.



Woonbron erkent de hinder en frustratie bij de bewoners van De Wilg. Ze hebben Hart van Nederland voorzien van een schriftelijk statement:



"De afgelopen weken hebben we de leidingen periodiek, preventief doorgespoten om overlast bij bewoners te voorkomen. Ook hebben we een noodmaatregel voorbereid, waar onze aannemer aanstaande maandag mee start. Daarmee herstellen we de breuk. Komende tijd werken wij aan verbetering van de kwaliteit van het riool door een deel ervan te vervangen. Begin volgende week informeren we de bewoners over deze werkzaamheden."



Herman en zijn vrouw geloven er niks meer van. Ook de gemeente kan geen concrete beloftes doen de mensen die in De Wilg woonachtig zijn. Daarom is voor Herman de koek op.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: