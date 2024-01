Tom Holland of Hollander? Verkeerde acteur ontvangt mail over miljoenenbonus

De Britse acteurs Tom Holland en Tom Hollander mogen dan 29 jaar schelen, toch worden ze regelmatig door elkaar gehaald. Vooral in situaties waarin ze niet in beeld zijn.



De 56-jarige Tom Hollander ontving niet lang geleden een mail van zijn management over een bonus voor de film The Avengers. Alleen had hij geen rol in die film. De 27-jarige Tom Holland had dat wel. Beiden zitten bij hetzelfde management.



"Het ging om een verbazingwekkende hoeveelheid geld", vertelde Hollander over de mail in de talkshow van Seth Meyers. "Het was niet eens zijn salaris, het was een bonus. Het was een bedrag van zeven cijfers en meer geld dan ik ooit had gezien."



Hollander is onder meer bekend van rollen in The White Lotus en Pirates of the Caribbean. Tom Holland is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Spider-Man.



In de talkshow vertelde Hollander ook dat hij regelmatig te maken krijgt met "opgewonden en vervolgens verwarde en teleurgestelde kinderen", omdat die denken Spider-Man te ontmoeten. "Het is moeilijk. Want ik was er eerder!", aldus Hollander.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: