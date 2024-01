Tim (16) redt bejaarde vrouw uit koude sloot: 'Heeft zeker paar minuten in water gelegen'

DEN HAAG - De 16-jarige Tim aarzelde woensdagmiddag geen moment toen hij een bejaarde dame in het water zag liggen aan de Bieremalaan in Den Haag. De tiener haalde de vrouw met zijn vriend André en een omstander uit het water en schakelde de hulpdiensten in.Nietsvermoedend fietste Tim in het bijzijn van André rond 15.00 uur in Den Haag Ypenburg toen ze een rollator zagen liggen in de sloot. Op het oog leek niemand in de buurt van de rollator. 'André keek om zich heen en hij dacht eerst dat er een boomstronk in het water lag', vertelt Tim aan Omroep West. 'Hij zei: Hey, what the fuck is dat?! Toen zagen we dat het een mens was.'De jongens schrokken heel erg en gingen direct naar de vrouw toe. 'We probeerden haar aan de kant te halen, maar dat lukte niet. Ze was bij bewustzijn en kermde van de pijn, maar ze kon niet praten.' Een andere bekende van Tim, Siem, fietste langs en hielp mee. 'Maar met z'n drieën lukte het ook niet.'Drie jongens verdelen razendsnel de taken'Siem ging op zoek naar meer hulp, André belde 112 en ik ging de vrouw gerust stellen. Ik had m'n kleren uitgedaan en was in het water gegaan tot kniehoogte. Ik pakte de vrouw haar benen vast en met behulp van André en een andere bijstander trokken we haar uit het water.''Haar natte jas hebben we gelijk uitgedaan en een deken om haar heen gelegd. Toen kwam de eerste politieauto aan. Vanaf dat moment hebben we niet heel veel meer gedaan. Toen stonden we een beetje toe te kijken. Daarna kwam meer politie, ambulance en brandweer om hulp te geven. Ik werd nog ondervraagd door wat agenten.'Tim heeft geen idee hoe de bejaarde vrouw in het water is beland. 'Ik zou het echt niet weten. Ze dreef tientallen meters weg van haar rollator, op het eerste oog was ze levenloos. Ze had het heel koud. Ze heeft zeker een paar minuten in het water gelegen.'De politie bevestigt het verhaal van Tim en laat weten dat de vrouw is nagekeken in de ambulance. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En hoe het nu met Tim is? 'Ik heb net een warme douche genomen en het gaat allemaal prima', besluit de 16-jarige.