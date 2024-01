NASA krijgt na maanden deksel van planetoïdemonster

Na bijna vier maanden is NASA erin geslaagd om het deksel van een capsule met gruis van een planetoïde te krijgen. Er zaten twee bouten zo vast dat er speciaal gereedschap voor moest worden ontwikkeld om de container open te krijgen.



De terugkeercapsule van ruimtesonde OSIRIS-REx landde op 24 september met zijn kostbare lading in de woestijn van Utah: gruis van de planetoïde Bennu. De samenstelling van dat gruis is belangrijk voor een beter begrip van planetoïden en het ontstaan van het zonnestelsel, zegt NASA.



Om het goed te kunnen onderzoeken, mag het gruis absoluut niet met de aardse atmosfeer in aanraking komen. De capsule werd na de landing overgebracht naar Houston in de Amerikaanse staat Texas en geopend in een glovebox, een doorzichtige afgesloten bak, in een stikstofatmosfeer.



Een beetje gruis, zo'n 70 gram, lag bovenop de container en kon al worden onderzocht. Om bij het grootste deel van het materiaal te komen moest een ringvormige afdekplaat worden verwijderd. En daar begonnen de problemen.



Van de 35 bouten waarmee de plaat was vastgeschroefd, waren er twee met geen mogelijkheid los te krijgen, ondanks wekenlang proberen met het beschikbare gereedschap. Het NASA-team mocht alleen werken met vooraf goedgekeurd gereedschap. Niet gevalideerde gereedschappen waren streng verboden vanwege het gevaar op besmetting van het planetoïdemonster met aardse stoffen.



Er zat dus niets op dan nieuw gereedschap te ontwikkelen. Ingenieurs bogen zich over het probleem en kwamen met twee nieuwe instrumenten, die uit meerdere delen bestaan. Daarmee lukte het alsnog.

Reacties

26-01-2024 09:48:09 Emmo









Ik heb ook wel eens moeite met een potje jam. Maar het kost mij geen maanden.

26-01-2024 10:01:58 Desiredpotato







@Emmo : Gaat jouw jam naar de ruimte voordat je het op je brood smeert?

26-01-2024 10:26:43 Emmo









@Desiredpotato : Nee. Ik heb maar weinig ruimte in mij voorraadkast.

26-01-2024 10:27:33 allone









@Desiredpotato :

OT iig was die capsule goed beveiligd.

Het zou wel ironisch zijn als ze er nu achter komen dat er toch nog een lek was en er aards materiaal bijgekomen is.. nee, maar hij maakt zijn jamotjes met schroeven dicht.OT iig was die capsule goed beveiligd.Het zou wel ironisch zijn als ze er nu achter komen dat er toch nog een lek was en er aards materiaal bijgekomen is..

26-01-2024 11:20:03 venzje









Ze zouden toch raar op hun neus kijken als het planetoïdemonster er zo uitziet.

26-01-2024 11:29:27 Desiredpotato











: Heb je dan (soms) moeite met het in een keer opkrijgen van je potje jam omdat je geen ruimte hebt in je voorraadkast? Je was niet erg specifiek over wát voor moeite je had met je jam @allone : Lijkt me een beetje overdreven, maar je moet wel meegaan met de huidige technieken natuurlijk. En als NASA het doet dan moet het wel goed zijn. @Emmo : Heb je dan (soms) moeite met het in een keer opkrijgen van je potje jam omdat je geen ruimte hebt in je voorraadkast? Je was niet erg specifiek over wát voor moeite je had met je jam

