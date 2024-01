Belgische tweelingbroers krijgen op dezelfde dag een zoon - met twee zussen als moeders

Het was al bijzonder: tweelingbroers die een relatie hadden met twee zussen. Maar Tim Jacobs en Shirley Van Vooren kregen óók nog eens op dezelfde dag als Nico Jacobs en Lindsay Van Vooren een zoon.

Toeval bestaat niet?



Het gaat om de tweelingbroers Tim en Nico uit het Belgische Boom, een stuk onder Antwerpen. Op 15 januari beviel zowel Tims vriendin Shirley als Nico’s vriendin Lindsay van een kersverse zoon. En o ja: Shirley en Lindsay zijn dus ook nog zussen. Volg je het nog?



Op maandag 15 januari om 08.05 uur werd Lyo geboren, de zoon van Nico en Lindsay. Exact drie uur daarna werd zoon Nowie van Tim en Shirley geboren. En dat terwijl de twee op een andere datum waren uitgerekend.



Het is inderdaad heel speciaal, zegt Tim lachend op de Belgische Radio 2. “We hebben al een sterke band met elkaar allemaal, maar ik denk dat dit het toch nog iets specialer maakt.”



Het kraambezoek was wel een gepuzzel. De zoon van Tim en Shirley kwam ter wereld met een geplande keizersnede, Lindsay was opgenomen met een te hoge bloeddruk. Ze lagen niet in hetzelfde ziekenhuis. “Dus het was vol spanning afwachten totdat een van de twee ontslagen werd uit het ziekenhuis en direct op bezoek kon komen.”



Lyo en Nowie vertonen enige gelijkenis. “Al zijn er ook heel wat verschillen”, aldus Tim.

