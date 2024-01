Man weet wel raad met onbeschofte McDonald's-klant in Heerde

25-01-2024 13:28:02

CeeDee

Senior lid

WMRindex: 197

OTindex: 0



Tja, er komt dan ook erg veel tokkievolk zonder manieren op mcdonalds af. Het is altijd bezaaid met Mcd afval, ook in de wijken er omheen. De mcdonalds zelf probeert wel de troep op te ruimen, ook in de straten eromheen, maar ze kunnen niet de hele stad door.

Dan hebben de tokkies bijvoorbeeld geen zin om hun eten bij de mcd op de parkeerplekken op te eten, en dan rijden ze naar een park verderop toe, na het eten wordt daar ook gewoon de troep buiten de auto gezet. Dat los je alleen op door mensen op te voeden, hoog statiegeld of 1000 euro boete voor zwerfafval.