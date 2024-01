Student verslaat 155 profgolfers, maar gaat niet naar huis met 1,4 miljoen euro

Nick Dunlap was nog nooit zo nerveus geweest. Niet voor een tentamen, niet voor een rondje golf. De 20-jarige tweedejaarsstudent aan de universiteit van Alabama won dit weekend als amateur het prestigieuze PGA-golftoernooi The American Express in La Quinta, Californië.Dunlap is de eerste amateur in 33 jaar die een toernooi bij de professionele golfers wint. Phil Mickelson was op de Tucson Open in 1991 de laatste winnende amateur. Ook is Dunlap, die 155 profgolfers achter zich hield, de jongste winnaar ooit van het toernooi aan de Amerikaanse westkust, dat voorheen de Bob Hope Classic heette.Tegenvaller voor Dunlap: de student ging niet naar huis met de hoofdprijs van 1,4 miljoen euro, omdat hij geen geregistreerde prof is bij de Amerikaanse PGA.Dunlap hield het na zijn sensationele overwinning niet droog. Ook zijn familieleden, toekijkend naast de green tijdens de beslissende putt, wisten niet wat ze zagen. Mooier nog was het beeld uit de bus van Dunlaps universiteitsteam."Ik heb nog nooit zoiets gevoeld", vertelde Dunlap na beslissende putt aan de Amerikaanse westkust. "Ik probeerde te ademen, maar ook om mij heen te kijken en er een beetje van te genieten. Zo nerveus ben ik nog nooit geweest.""Iedereen heeft twijfels", sprak de golfende student. "Duizend verschillende scenario's had ik in mijn hoofd over hoe vandaag zou lopen en het ging niet zoals ik had verwacht. Dat was het coole ervan. Dat is golf."Dunlap was met een sensationele derde ronde van 60 slagen aan kop gekomen van het sterke deelnemersveld. Die voorsprong stond hij in de slotronde even af, maar met 70 slagen en een totaal van -29 was hij uiteindelijk een slag beter dan de gelouterde Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout.Voor Bezuidenhout zal het de prettigste tweede plek ooit zijn, want hij kreeg de 1,4 miljoen euro die voor de winnaar klaarlag.Dunlap werd al eens Amerikaans kampioen bij de amateurs en komt door deze overwinning in het profcircuit in aanmerking om dit seizoen te spelen in de Masters, de US Open en de Britse Open.Wat de student nu te wachten staat? "Ik heb geen idee, echt niet. Het is heel cool dat ik deze kans heb gekregen. Als je begin deze week had gezegd 'hey, over vijf dagen heb je een PGA Tour-kaart', dan had ik je raar aangekeken."