Twee Noord-Koreaanse tieners veroordeeld tot 12 jaar gedwongen arbeid om kijken Zuid-Koreaanse filmpjes

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben twee tieners in een openbare rechtszitting veroordeeld tot twaalf jaar gedwongen arbeid, omdat ze video's uit Zuid-Korea hadden bekeken. Dat blijkt uit beelden van de South and North Development Institute (Sand) die Noord-Koreaanse vluchtelingen helpt."Gezien de zware straf wordt dit aan de mensen in Noord-Korea getoond om hen te waarschuwen. Als dat zo is, dan lijkt het erop dat deze Zuid-Koreaanse leefstijl veel voorkomt in Noord-Korea", reageert Choi Kyong-hui van Sand, die in 2001 uit Noord-Korea ontsnapte. "Wat een probleem is voor Kim Jong-un is dat millennials en generatie Z hun manier van denken hebben veranderd. Ik denk dat hij dat probeert te veranderen naar de Noord-Koreaanse manier."Al jaren legt Noord-Korea zware straffen op aan iedereen die wordt betrapt op het kijken van Zuid-Koreaans entertainment of die probeert als een Zuid-Koreaan te praten.Op de video , gemaakt door Noord-Koreaanse autoriteiten is een publieke rechtszaak te zien waarin twee studenten geboeid in een amfitheater staan, aanschouwd door zo'n duizend studenten. Iedereen draagt mondkapjes, dus de beelden zijn mogelijk gemaakt tijdens de coronapandemie. De tieners zijn veroordeeld voor het kijken en verspreiden van Zuid-Koreaanse films, muziek en videoclips. "Ze werden verleid door een buitenlandse cultuur en nu zijn hun levens geruïneerd", aldus de verteller.