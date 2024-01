Tiener redt baby nadat ouders zijn geëlektrocuteerd door winterweer VS

Een 18-jarige vrouw heeft in de Amerikaanse stad Portland een baby van negen maanden gered nadat zijn ouders en een ander familielid waren geëlektrocuteerd door een neergekomen stroomkabel. De hoogspanningslijn was tijdens winterweer neergekomen door een afgebroken tak.



Majiah Washington was in haar eigen woning toen ze een flits zag van de stroomkabel die neerkwam op de auto van het gezin. Door haar raam zag ze hoe de vader met zijn kind probeerde weg te komen bij het voertuig.



"Hij had de baby in zijn armen en probeerde weg te lopen, maar hij viel op de oprit en gleed met zijn voet tegen de kabel aan. Er was een vlam en wat rook", zei Washington op een persconferentie die de hulpdiensten een dag na het ongeluk hielden.



Nadat de man was omgekomen probeerde de 21-jarige moeder het kind te bereiken. Ook zij verloor in de hectiek haar grip en gleed tegen de stroomlijn. De zwangere vrouw overleefde het ook niet.



Terwijl Washington met de hulpdiensten stond te bellen haastte ook de 15-jarige broer van de moeder zich naar het kind, opnieuw met hetzelfde resultaat. "Ik had nog gezegd 'ga er niet naartoe'", vertelde de vader van de moeder en haar broer tegen de lokale zender. "Maar hij gleed uit, kwam in contact met het water en stierf ook."



Washington besloot zelf te helpen toen ze zag dat het kind nog in leven was. Het jongetje was op het lichaam van zijn vader terechtgekomen en ongedeerd gebleven. "Ik zag dat hij zijn hoofd bewoog, dus ik wist dat hij nog leefde."



Bukkend om de stroomlijn boven haar hoofd te ontwijken gleed zij voorzichtig over het gladde wegoppervlak naar het gezin. Hoewel ze in contact kwam met het lichaam van de vader, wist ze veilig met het kind in haar armen weg te komen.



"Ik kon alleen maar aan hem denken. Ik dacht er helemaal niet aan dat ik zelf geëlektrocuteerd kon worden, het enige dat ik dacht was: ik moet die baby weg krijgen."



De hulpdiensten roemen Washington, die met gevaar voor eigen leven ingreep. Het jongetje heeft volgens hen zijn leven aan haar te danken. Zelf is ze ervan overtuigd dat ieder ander hetzelfde had gedaan.



Door het extreme winterweer zijn in de regio de afgelopen dagen zeker twaalf mensen omgekomen. Naast de elektrocutie werden ook enkele mensen geraakt door takken die bezweken onder het gewicht van sneeuw en ijs, vroren enkele personen dood en vielen er twee slachtoffers bij een brand die waarschijnlijk na stroomuitval werd veroorzaakt door een generator.

Reacties

22-01-2024 10:07:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.338

OTindex: 89.293

Dus als ze in de auto waren blijven zitten was er niets gebeurd?!

22-01-2024 10:40:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.440

OTindex: 28.385

@allone : Waarschijnlijk niet. Een auto is dankzij de rubberen wielen en de stalen omkasting bijzonder goed beveiligd tegen elektrisch onheil.

22-01-2024 10:59:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.338

OTindex: 89.293

@Emmo : hoe ironisch en wat een dramatische situatie. En niet 1x maar 3x. Het zou bijna een act van Charlie Chaplin kunnen zijn, als het niet zo diep treurig was.

22-01-2024 11:04:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.440

OTindex: 28.385

@allone : Vrijwel exact deze situatie hoort bij mijn training: Loszittende stroomvoerder in een natte omgeving. Oplossing is natuurlijk vrij eenvoudig. Stroomvoerder (de kabel) met een isolerend iets (een bezemsteel) aan de kant duwen, zodanig dat de stroomvoerder geen kwaad meer kan. Of, nog beter, de stroom uitschakelen, eventueel door kortsluiting te veroorzaken.

22-01-2024 12:23:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.338

OTindex: 89.293



Geen idee of ik in een noodsituatie goed zou reageren. Hopelijk. @Emmo : dank je.Geen idee of ik in een noodsituatie goed zou reageren. Hopelijk.

22-01-2024 13:42:35 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.457

OTindex: 4.874

@Emmo : De rubberen banden zijn van geen belang. Het is de kooi van Faraday die je in de auto beschermt.

22-01-2024 14:09:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.440

OTindex: 28.385

@allone :

Geen idee of ik in een noodsituatie goed zou reageren. QuoteGeen idee of ik in een noodsituatie goed zou reageren. Dat geldt voor iedereen. Dat weet je pas als je in een noodsituatie zit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: