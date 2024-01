Waarschuwing voor oplichting met verkoop ‘overgebleven koffers’ via Facebook

Criminelen proberen via nep-accounts op Facebook 'overgebleven' koffers van luchthavens aan de man te brengen. Het zou gaan om verloren koffers die nooit zijn opgehaald. Kopers die ingaan op het aanbod zitten uiteindelijk onbedoeld vast aan een duur abonnement. Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk.



De criminelen doen zich via de nep-accounts voor als een luchthaven die de koffers veilt. Geïnteresseerden kunnen via zo'n account voor slechts een paar euro een koffer mét inhoud kopen, zonder dat ze vooraf weten wat erin zit. Tijdens de aankoop moeten kopers allerlei persoonlijke informatie opgeven, zoals hu naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.



Daarna moet er met een creditcard een bedrag van rond de drie euro worden betaald. Aan het einde van het bestelproces krijgen de kopers een formulier te zien over de betaling van de 'vervoerskosten', waarbij moet ook een hokje worden aangevinkt.



Met het aanvinken van het hokje gaat de koper echter een duur (maand)abonnement aan op een willekeurige website. De kosten voor het abonnement worden afgeschreven van de creditcard waarvan eerder in het bestelproces de gegevens zijn opgegeven.



De Fraudehelpdesk adviseert mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze gehaaide oplichtingstruc om hun creditcard zo snel mogelijk te laten blokkeren en het abonnement direct op te zeggen. Ook moeten zij alert blijven op andere pogingen te fraude waarbij hun opgegeven persoonsgegevens worden misbruikt.

Reacties

21-01-2024 14:56:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.326

OTindex: 89.271

Afgezien van de fraude; waarom zou je de inhoud van iemand anders koffer willen hebben? Het is niet waarschijnlijk dat er veel bruikbaars in zit.

21-01-2024 14:59:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.416

OTindex: 28.385

@allone : In mijn koffers, vooral ná een reis, zat voornamelijk afgedragen en vuile kleding.

21-01-2024 15:40:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.326

OTindex: 89.271

@Emmo : precies. En al was het schone nieuwe kleding, hoe groot is de kans dat die mij zou passen?

21-01-2024 15:44:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.416

OTindex: 28.385

@allone : Er is veel op te lossen met naald en draad.

