Buurtkat Fred, die voor tweede keer ontvoerd was, na maanden teruggevonden

Twee maanden nadat kat Fred vermist raakte, is de viervoeter weer terecht. Op de Facebookpagina 070 vermiste/gevonden dieren plaatste de vinder donderdag een oproep. Dankzij een geregistreerde chip wisten de vrijwilligers van het online platform de werkelijke eigenaar te achterhalen. Daarna konden baasjes van Fred hun kat eindelijk weer in de armen sluiten.Kat Fred is een geliefde kat in de Zuid-Hollandse stad Voorburg. De kat is vaak buiten en veel te vinden bij de plaatselijke dierenwinkel. “Iedereen kent Fred”, stelt vrijwilliger Heike tegenover Hart van Nederland. “Twee maanden geleden was Fred ineens spoorloos. Met vrijwilligers hebben wij naar de kat gezocht en er is geflyerd. Helaas ontbrak ieder spoor.”Tot aan donderdag. “Iemand deelde op de Facebookpagina dat zij een kat had gevonden. Hij miauwde heel hard voor de deur van haar flatwoning aan de Lau Mazirellaan in Den Haag. Ze nam de kat mee naar binnen en heeft hem eten gegeven. Toen het bericht online stond, is een van de beheerders van de pagina op de fiets gestapt en naar de vinder toe gereden."Heike: "Wij hebben een reader waarmee chips uitgelezen kunnen worden. De kat was goed gechipt en wat bleek: het ging om vermiste kat Fred! In de chip waren de gegevens van het baasje opgenomen. Dit bewijst maar weer hoe belangrijk het is dat huisdieren worden gechipt.”Op advies van de vrijwilligers van Facebookpagina 070 vermiste/gevonden dieren gaat check voor een controle naar de dierenarts. “Fred is iets mager, maar verder lijkt het goed met hem te gaan.”Dezelfde dag is hij naar zijn werkelijke baasjes gebracht. Het gaat om een jong gezin en zij zijn dolblij dat Fred weer bij hen is.