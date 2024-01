Passagier bijt stewardess, vliegtuig keert om

Een vlucht van de Japanse luchtvaarder Al Nippon is afgelopen dinsdag omgekeerd vlak na het opstijgen. De reden: een Amerikaanse passagier had zich misdragen. Kort na het opstijgen in Tokyo raakte de reiziger in conflict met het personeel. Op een zeker moment zou een stewardess zijn gebeten door de passagier, die onder invloed was van verdovende middelen.



Na het bijtincident besloot de crew het vliegtuig om te keren. Een flinke tegenslag voor de reizigers, die hoopten om voet aan de grond te zetten in Seattle.



Het is eerder gebeurd dat bijtincidenten plaatsvonden in een vliegtuig. In 2022 werden twee passagiers van Air American beboet voor het slaan en bijten van luchtpersoneel. De unruly passengers kregen enorme boetes voor het verstoren van de vlucht en het bezeren van het personeel. Beiden moesten een bedrag van zo'n 80.000 dollar betalen.

Zou goed zijn als alle passagiers de schade door vertraging kunnen verhalen op die idioot.

